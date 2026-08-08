Cuándo cae feriado nacional en agosto y por qué motivo es
El calendario de feriados 2026 llega con excelentes noticias para quienes viven en Argentina y ya planean descansar, hacer una escapada o viajar.
Antes de que termine el año, muchos ya vuelven a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo feriado en la Argentina. Tras el reciente fin de semana largo de cuatro días, que fue el penúltimo de 2026 con esa extensión, crece la expectativa por conocer si el próximo feriado permitirá disfrutar de otro descanso prolongado o si caerá en medio de la semana.
De esta manera, los feriados vuelven a ubicarse entre los temas más buscados por quienes planean una escapada o simplemente quieren organizar su agenda.
Feriados que quedan en el 2026
Luego del último fin de semana XXL, que miles de argentinos aprovecharon para descansar, viajar o compartir tiempo en familia, el calendario marca que el próximo feriado nacional será el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Como este feriado caerá lunes, habrá un nuevo fin de semana largo en la Argentina. El período de descanso comenzará el sábado 15 de agosto, continuará el domingo 16 y finalizará el lunes 17 de agosto, brindando tres jornadas consecutivas ideales para hacer una escapada o disfrutar de actividades recreativas.
Feriados 2026: fines de semana largos confirmados para el resto del año
Tras el feriado de agosto, todavía habrá varias fechas de descanso en el calendario oficial. Estos son los feriados y días no laborables que restan en la Argentina durante 2026:
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
Septiembre
- No hay feriados nacionales.
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
El calendario de feriados de la Argentina reúne todas las jornadas de descanso oficial establecidas por el Gobierno nacional. Además de los feriados inamovibles, contempla feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos, una herramienta utilizada para incentivar los viajes y fortalecer la actividad turística en distintos destinos del país.
Quienes ya están organizando una escapada todavía tendrán varias oportunidades para aprovechar un fin de semana largo:
- Del 15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (3 días).
- Del 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (3 días).
- Del 21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (3 días).
- Del 5 al 8 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María (4 días).
- Del 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).
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