Cuándo cae feriado nacional en agosto y por qué motivo es

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

No hay feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

(feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

El calendario de feriados de la Argentina reúne todas las jornadas de descanso oficial establecidas por el Gobierno nacional. Además de los feriados inamovibles, contempla feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos, una herramienta utilizada para incentivar los viajes y fortalecer la actividad turística en distintos destinos del país.

Quienes ya están organizando una escapada todavía tendrán varias oportunidades para aprovechar un fin de semana largo: