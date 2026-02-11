La Policía detuvo violentamente a manifestantes en Congreso: las imágenes
Como cierre a una jornada represiva, las autoridades policiales vaciaron la plaza frente al recinto arrestando a golpes a algunas personas que allí estaban.
Una nueva tarde gris frente al Congreso: mientras el Senado discute el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, afuera del recinto una verdadera batalla campal tuvo lugar entre un grupo de 15 violentos que se enfrentó a la Policía y que, presuntamente, serían infiltrados.
No obstante, la jornada represiva estuvo también marcada por las arbitrarias detenciones a un gran número de personas que se encontraban manifestándose. Llamativamente, esto ocurrió cerca de las 19 horas, cuando la marcha ya casi estaba finalizando.
La Policía Federal cruzó el cerco, decidida a llevarse puestos a quienes tuviera por delante. De esta manera, las fuerzas policiales volvieron a protagonizar un violento episodio que, por supuesto, tiene el aval de la gestión libertaria.
En total, se cree que fueron más de 10 personas las que sufrieron una inesperada y represiva detención.
El Gobierno se refirió a los incidentes frente al Congreso por la Reforma Laboral: "Izquierda cavernícola"
El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos de este miércoles ocurridos adentro y afuera del Congreso de la Nación: mientras en el Senado se empezó a tratar el proyecto de Reforma Laboral, un grupo de encapuchados irrumpió en la manifestación al otro lado de la avenida Entre Ríos y provocó la acción de la Policía Federal y Gendarmería.
"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", escribió airado el presidente Javier Milei, adoptando una vez más las siglas de su nuevo latiguillo, "Make Argentina Great Again", que emula a los Estados Unidos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió imágenes obtenidas del canal TN en el que se ve lo que el funcionario describió como "la izquierda cavernícola".
A lo largo de la tarde quedó en evidencia que la primera plana del Gobierno estaba midiendo los efectos de la agenda oficialista en el Congreso.
