La Policía detuvo violentamente a manifestantes en Congreso: las imágenes

"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", escribió airado el presidente Javier Milei, adoptando una vez más las siglas de su nuevo latiguillo, "Make Argentina Great Again", que emula a los Estados Unidos.

javier milei marcha congreso

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió imágenes obtenidas del canal TN en el que se ve lo que el funcionario describió como "la izquierda cavernícola".

A lo largo de la tarde quedó en evidencia que la primera plana del Gobierno estaba midiendo los efectos de la agenda oficialista en el Congreso.

adorni marcha congreso