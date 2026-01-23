Una mujer apuñaló al padre de su hijo en un departamento de Palermo Chico tras fuerte discusión
El hecho ocurrió este viernes en un edificio ubicado sobre la calle Castex. La víctima se encuentra internada y la mujer fue imputada por “intento de homicidio”.
Por razones que aún son materia de investigación, una mujer de 27 años apuñaló al padre de su hijo tras una discusión en una vivienda ubicada sobre la calle Castex, que concluyó en la vía pública de Palermo Chico.
El hecho se produjo en horas de la noche de este viernes en un departamento del edificio de Castex al 3300, entre Salguero y San Martín de Tours, del mencionado barrio porteño, adonde concurrieron efectivos policiales tras un llamado a número de emergencias.
Según trascendió, los policías que arribaron a la vivienda encontraron a un hombre de 26 años con lesiones en el tórax y en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado al Sanatorio Mater Dei, cercano al lugar del hecho, donde permanece internado.
Aparentemente, la discusión se inició en la vivienda, donde la víctima fue herida con un arma blanca, y habría finalizado en la vía pública, aunque todavía se llevan a cabo las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del violento episodio.
En la causa interviene el Juzgado Criminal y Correccional N°44, a cargo del Dr. Bruniard, que ante la Secretaría N°115, de la Dra. González, dispuso la detención de la mujer por el delito de “tentativa de homicidio”.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario