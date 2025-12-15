Oficial: cuándo son los asuetos otorgados a nivel nacional por las fiestas de fin de año
El Estado Nacional publicó en el Boletín oficial los asuetos confirmados para la Navidad y el año nuevo.
El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, el otorgamiento de asueto al personal de la Administración Pública Nacional para los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de fin de año.
La medida fue dispuesta mediante un decreto que establece que el beneficio alcanza a los trabajadores del ámbito de la Administración Pública Nacional, aunque aclara que los organismos deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales, instruyendo a cada dependencia a implementar las medidas necesarias para su normal funcionamiento, tanto para la previa de Navidad y la de año nuevo.
Asuetos de fin de año
En el texto oficial también se precisa que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que deberán mantener su actividad habitual en esas jornadas.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca facilitar los traslados y la organización familiar en fechas tradicionalmente vinculadas a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, sin afectar la prestación de servicios considerados clave para la población.
En este contexto, se recomienda a los ciudadanos anticipar trámites y gestiones administrativas, ya que la mayoría de las dependencias públicas nacionales no atenderán al público durante ambas jornadas, salvo en áreas esenciales. Cada organismo informará en los próximos días cómo será su esquema de funcionamiento y guardias para el 24 y el 31 de diciembre.
Finalmente, la norma dispuso su comunicación, publicación en el Boletín Oficial, remisión a la Dirección Nacional del Registro Oficial y posterior archivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario