Alerta naranja por temporal de nieve para el fin de semana y temperaturas extremas: qué zonas están afectadas
Mientras la Patagonia y Cuyo soportan nevadas intensas y pasos fronterizos cerrados, el centro y norte del país transitan jornadas templadas con alta humedad.
El invierno se hace sentir con toda su crudeza en el sur y la cordillera argentina. Durante este fin de semana del 25 y 26 de julio, el ingreso sucesivo de sistemas de baja presión provenientes del Océano Pacífico marca el pulso de la inestabilidad en la región patagónica y cuyana, dejando acumulados de nieve muy significativos.
En la vereda opuesta, la franja central y el norte del territorio nacional se ven dominados por una marcada presencia de humedad, abundante nubosidad y formación de neblinas matinales. El contraste térmico es una de las grandes notas distintivas de estos días, con una brecha de más de 40 °C de diferencia entre las temperaturas del extremo sur y las provincias norteñas.
Temporal severo en Cuyo y alertas por nieve en la Patagonia
La situación más compleja se registra en alta montaña. En la región cuyana, un nuevo temporal azota este sábado la cordillera central de Mendoza y San Juan, motivando una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
Según advierte el portal especializado Meteored, los acumulados estimados en esta zona pueden sumar hasta 150 centímetros adicionales, lo que resulta crítico si se considera que los espesores previos ya oscilan entre los 2 y más de 4 metros debido a las tormentas recientes.
Esta acumulación extrema de nieve genera riesgos de colapso de techos, aislamiento de pobladores y el cierre oficial de la mayoría de los pasos fronterizos, dejando a centenares de camiones varados a la espera de poder cruzar hacia Chile. Las condiciones se mantendrán adversas con viento blanco y ráfagas de hasta 90 km/h que reducen drásticamente la visibilidad.
Por su parte, la Patagonia atraviesa un escenario similar:
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Santa Cruz: El día comenzó con mínimas de hasta -10 °C y una alerta amarilla vigente por acumulados de nieve de hasta 30 centímetros en zonas bajas.
Neuquén y Río Negro: Se registran nevadas moderadas e intermitentes bajo alerta, con pronósticos de hasta 40 cm en zonas cordilleranas, las cuales podrían alternar con lluvias hacia la tarde.
Chubut: Las alertas se extienden hacia el noroeste y centro de la provincia, complicando la circulación vial por la mezcla de agua y nieve.
Temperaturas extremas: calor en el norte y alta humedad en el centro
Mientras la cordillera sufre el embate blanco, el centro y el norte argentino experimentan un escenario térmico completamente diferente. Las mañanas del sur patagónico con registros de hasta -10 °C contrastan fuertemente con las temperaturas del Litoral y el norte grande.
En provincias como Formosa y el este de Salta, el termómetro trepará durante el fin de semana hasta alcanzar marcas veraniegas cercanas a los 30 °C. En tanto, el AMBA y la franja central transcurren el fin de semana bajo un manto de neblinas, humedad elevada y techos de nubes que limitan el sol, aunque las máximas se sostienen templadas entre los 17 °C y 19 °C.
Hacia el cierre del domingo, la inestabilidad comenzará a ganar terreno en el noreste y el Litoral con el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas, anticipando un inicio de semana pasado por agua en el tramo final de julio.
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