Alerta naranja por temporal de nieve para el fin de semana y temperaturas extremas: qué zonas están afectadas

Alerta naranja por temporal de nieve para el fin de semana. Fuente: Meteored.

Por su parte, la Patagonia atraviesa un escenario similar:

Santa Cruz: El día comenzó con mínimas de hasta -10 °C y una alerta amarilla vigente por acumulados de nieve de hasta 30 centímetros en zonas bajas.

Neuquén y Río Negro: Se registran nevadas moderadas e intermitentes bajo alerta, con pronósticos de hasta 40 cm en zonas cordilleranas, las cuales podrían alternar con lluvias hacia la tarde.

Chubut: Las alertas se extienden hacia el noroeste y centro de la provincia, complicando la circulación vial por la mezcla de agua y nieve.

Temperaturas extremas: calor en el norte y alta humedad en el centro

Mientras la cordillera sufre el embate blanco, el centro y el norte argentino experimentan un escenario térmico completamente diferente. Las mañanas del sur patagónico con registros de hasta -10 °C contrastan fuertemente con las temperaturas del Litoral y el norte grande.

En provincias como Formosa y el este de Salta, el termómetro trepará durante el fin de semana hasta alcanzar marcas veraniegas cercanas a los 30 °C. En tanto, el AMBA y la franja central transcurren el fin de semana bajo un manto de neblinas, humedad elevada y techos de nubes que limitan el sol, aunque las máximas se sostienen templadas entre los 17 °C y 19 °C.

Hacia el cierre del domingo, la inestabilidad comenzará a ganar terreno en el noreste y el Litoral con el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas, anticipando un inicio de semana pasado por agua en el tramo final de julio.