Nacieron en 1893 y superaron todas las crisis hasta que llegó Javier Milei: cerró un bar notable de Barracas

En el mismo mensaje de agradecimiento, concluyeron: “Nos vamos con la tranquilidad de haber dado lo mejor de nosotros. Los Laureles cerrará sus puertas, pero nadie podrá cerrar los recuerdos que vivimos entre estas paredes. La historia, los afectos y la memoria permanecerán para siempre”.

La persiana de Los Laureles se suma a una preocupante situación en el sector. En el mismo barrio, el tradicional bar La Flor de Barracas también pelea diariamente por sobrevivir frente a los desmedidos costos de los servicios y la constante pérdida del poder adquisitivo de los clientes.