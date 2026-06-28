Alerta por nueva ola de frío polar en el AMBA, con heladas generales: qué días tendrán temperaturas bajo cero

Cómo sigue el frío y las temperaturas en el AMBA

Lunes y martes de invierno riguroso en Buenos Aires

El arranque de la semana exigirá abrigo pesado en toda la región debido al despliegue de temperaturas muy bajas tanto el lunes 29 como el martes 30 de junio:

El conurbano bonaerense: En las zonas suburbanas alejadas del asfalto y de las grandes edificaciones, los termómetros quebrarán la barrera de los 0 °C , generando el escenario ideal para la formación de heladas frecuentes y persistentes.

La Ciudad de Buenos Aires: El centro porteño sentirá el rigor del invierno con marcas mínimas que se ubicarán de forma constante por debajo de los 5 °C .

Tardes frescas: A pesar de que el sol estará presente con pocas nubes, el ambiente seco y el persistente viento sur impedirán que las máximas superen los 14 °C en el AMBA. La ventaja para quienes circulen por la vía pública es que la humedad será baja y no se prevén precipitaciones.

Miércoles de refuerzo polar y un jueves gélido

A mitad de semana, las condiciones meteorológicas sufrirán un nuevo endurecimiento. Durante el miércoles 1 de julio, ingresará un segundo pulso de aire polar que reforzará la masa fría ya instalada sobre el territorio bonaerense. Será un día de transición con aumento de nubosidad y ráfagas moderadas del sur.

El verdadero desplome térmico de este segundo impacto se consolidará entre la noche del miércoles y el amanecer del jueves 2 de julio, perfilándose como la jornada más gélida del año en el AMBA:

CABA al límite de la congelación: La temperatura mínima rozará los 0 °C en el área céntrica porteña.

Marcas críticas en el Gran Buenos Aires: En el conurbano se esperan registros extremos de entre -3 °C y -4 °C , lo que provocará heladas generales de fuerte intensidad.

Tarde sin alivio: Con el cielo parcialmente nublado, la máxima apenas trepará a los 10 °C o 11 °C, manteniendo un ambiente riguroso durante todo el día.

Estabilidad y frío extremo para el inicio de julio

Los mapas de tendencia a mediano plazo no muestran indicios de una rotación del viento que permita aliviar el frío en la provincia de Buenos Aires.

El potente sistema de alta presión garantizará mañanas heladas y tardes muy frescas durante los primeros días de julio. Como contraparte positiva, la estabilidad atmosférica garantizará aire seco, cielos mayormente despejados y anulará cualquier probabilidad de lluvias importantes en la región rioplatense.