Alerta en Palermo por un hombre que amenazaba con tirarse de Puente Pacífico: impactante video
Bomberos acudieron al lugar por la presencia de un hombre en las alturas, según supo minutouno.com desde el lugar. Contenido sensible.
La tarde en el barrio porteño de Palermo se vio alterada por un dramático episodio este lunes, cuando un hombre subió a lo alto del Puente Pacífico, ubicado en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe, y comenzó a dar señales de que intentaría arrojarse al vacío.
La situación movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. Se desplegó un amplio operativo que incluyó a Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía, quienes intentaron disuadir al hombre y asegurar la zona.
Luego de algunos minutos de suma tensión, Bomberos lograron bajar sano y salvo al hombre, según supo minutouno.com.
El despliegue de los equipos de rescate y seguridad obligó a cortes y desvíos en las arterias principales, lo que derivó en un caos de tránsito considerable, afectando la circulación en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el video registrado en el lugar por el periodista de minutouno.com, Facundo Baez Rodríguez, el hombre se encontraba sobre el Puente Pacífico, poniendo en riesgo su vida.
También a raíz de este incidente en la estación Palermo, el Tren San Martín circulaba limitado entre Villa del Parque y Pilar.
NOTA EN DESARROLLO
