Rescate viral: un notero de TN salvó a un pez que agonizaba en el asfalto de Palermo

La magnitud del fenómeno meteorológico quedó reflejada en las estadísticas oficiales. En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se registró un acumulado de aproximadamente 160 milímetros de agua en un lapso de apenas tres horas. Esta cifra resulta alarmante, ya que representa un volumen superior al promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de abril.

El impacto de la tormenta ha sido dispar, pero particularmente severo en barrios como Palermo, Belgrano, San Telmo y Almagro, donde el colapso de los desagües provocó importantes anegamientos. La situación se replica en diversos puntos de la provincia, con localidades como San Isidro y Avellaneda reportando una gran cantidad de agua acumulada en la vía pública, lo que ha dificultado enormemente el tránsito y la actividad cotidiana de los vecinos.