Rescate viral: un notero de TN salvó a un pez que agonizaba en el asfalto de Palermo
Lucas Jerez se encontraba realizando un móvil en la calle cuando vivió un momento que causó emoción: salvó a un pez que agonizaba en la calle.
El intenso temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores ha dejado postales de caos, calles anegadas y récords de precipitaciones. Sin embargo, en medio de la cobertura informativa por las inundaciones, se produjo un hecho inusual que capturó la atención de los usuarios en redes sociales. El protagonista fue Lucas Jerez, cronista de la señal TN, quien interrumpió su reporte en vivo para salvar la vida de un ejemplar que se encontraba fuera de su hábitat.
El episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, específicamente en la intersección de la Avenida del Libertador y Dorrego. Mientras el periodista describía las dificultades que enfrentaban los transeúntes debido a la acumulación de agua, detectó un movimiento extraño sobre el asfalto: un pez se encontraba agonizando en plena vía pública, arrastrado fuera de su cauce por la fuerza de la corriente.
Al advertir que el pez todavía presentaba signos vitales y luchaba por respirar, Jerez no dudó en actuar. Con sus propias manos, tomó al animal del suelo y se dirigió rápidamente hacia una boca de tormenta cercana para devolverlo al agua.
La secuencia, captada por las cámaras en tiempo real, se transformó de inmediato en un contenido viral, despertando una ola de comentarios positivos por parte de los internautas, quienes destacaron la sensibilidad del comunicador en un contexto de emergencia.
Este suceso ocurrió en un marco climático crítico para la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha mantenido vigente una alerta amarilla debido a las persistentes lluvias que afectan a la Capital Federal, el Conurbano bonaerense y diversos sectores del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Según los pronósticos, se espera que las condiciones de inestabilidad se extiendan hasta la noche de este miércoles 15 de abril.
La magnitud del fenómeno meteorológico quedó reflejada en las estadísticas oficiales. En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se registró un acumulado de aproximadamente 160 milímetros de agua en un lapso de apenas tres horas. Esta cifra resulta alarmante, ya que representa un volumen superior al promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de abril.
El impacto de la tormenta ha sido dispar, pero particularmente severo en barrios como Palermo, Belgrano, San Telmo y Almagro, donde el colapso de los desagües provocó importantes anegamientos. La situación se replica en diversos puntos de la provincia, con localidades como San Isidro y Avellaneda reportando una gran cantidad de agua acumulada en la vía pública, lo que ha dificultado enormemente el tránsito y la actividad cotidiana de los vecinos.
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