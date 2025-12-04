Alerta roja por ola de calor: qué zonas afrontarán temperaturas por encima de los 40 grados este viernes
De acuerdo a lo revelado por el sitio Meteored, "la barrera de los 40 grados se romperá en varias provincias" en las próximas horas. Todos los detalles.
Una intensa ola de calor, impulsado por el persistente viento del norte, llevará los termómetros muy por encima de los promedios estacionales. El punto álgido de este fenómeno sacudió a diversas partes del país este jueves y lo hará también en la jornada de este viernes 5 de diciembre.
De acuerdo a lo revelado por Meteored, este escenario es la respuesta a la combinación de factores típicos del inicio del verano: radiación solar intensa, sostenido viento del norte y una baja humedad que acelera el ascenso térmico en las capas inferiores de la atmósfera.
Alerta meteorológica para la Argentina: ola de calor azota a varias provincias
El frente caluroso se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana, caracterizado por temperaturas extremas en el centro y norte, mientras que el avance de aire cálido generará inestabilidad y precipitaciones en el oeste del país.
La ola de calor será generalizada, con valores que superarán ampliamente los promedios. En la Zona Central (incluyendo Córdoba, Santa Fe, La Pampa y el noroeste bonaerense), las máximas se proyectan entre 36 y 38 grados, aunque con picos aislados que podrían rozar los 40.
Por su parte, el Norte Argentino registrará las temperaturas más elevadas. Aquí, los valores generalizados oscilarán entre 38 y 40 grados, con puntos extremos que podrían situarse entre 42 y hasta 43.
Mientras el centro y el norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará la humedad necesaria para generar inestabilidad en el oeste.
En la región del NOA y Oeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja), se registrará la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación. La mayor probabilidad de estos fenómenos se dará especialmente durante las tardes y las primeras horas de la noche de este viernes.
El movimiento de esta inestabilidad continuará durante el fin de semana. A partir del sábado, el fenómeno se desplazará hacia la región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), donde se espera un notable incremento en la frecuencia de tormentas.
La próxima semana marcará un cambio de patrón: entre el domingo y, con mayor seguridad, el lunes, las precipitaciones comenzarán a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un régimen más húmedo y un posible alivio térmico.
