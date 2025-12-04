Alerta roja por ola de calor: qué zonas afrontarán temperaturas por encima de los 40 grados este viernes

ola de calor

Mientras el centro y el norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará la humedad necesaria para generar inestabilidad en el oeste.

En la región del NOA y Oeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja), se registrará la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación. La mayor probabilidad de estos fenómenos se dará especialmente durante las tardes y las primeras horas de la noche de este viernes.

El movimiento de esta inestabilidad continuará durante el fin de semana. A partir del sábado, el fenómeno se desplazará hacia la región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), donde se espera un notable incremento en la frecuencia de tormentas.

La próxima semana marcará un cambio de patrón: entre el domingo y, con mayor seguridad, el lunes, las precipitaciones comenzarán a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un régimen más húmedo y un posible alivio térmico.