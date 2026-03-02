Quiénes tienen feriado hoy lunes 2 de marzo y por qué
Un grupo de argentinos inicia la semana con una jornada de descanso, gracias a un inesperado feriado.
Mientras los argentinos aguardan por el próximo feriado nacional y un posible fin de semana largo, un sector de la población abre la semana y el mes con un asueto propio este lunes 2 de marzo y aprovechan para tener un descanso extendido de hasta tres días, sumando al sábado y domingo.
El calendario oficial establece para el tercer mes del año un nuevo fin de semana largo, aunque no para todos, ya que si bien está el feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria, el lunes previo fue establecido como "día no laborable".
Sin embargo, este lunes 2 de marzo es feriado en la localidad bonaerense de Bolívar, cabecera del municipio del mismo nombre; en conmemoración de un nuevo aniversario fundacional.
Quiénes tienen feriado hoy lunes 2 de marzo
El feriado en la localidad de Bolívar es un asueto local, por lo que no trabajan empleados municipales y del Banco Provincia, mientras que es optativo para el resto de las actividades, quedando a elección de empleadores.
Cuándo es el próximo fin de semana largo
El siguiente fin de semana largo del 2026 llega en marzo y se extenderá del sábado 21 al martes 24, ofreciendo un periodo ideal para descansar o viajar por el país.
- Sábado 21 y domingo 22 de marzo: descanso normal de fin de semana.
- Lunes 23 de marzo: feriado puente con fines turísticos, día no laborable.
- Martes 24 de marzo: feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario