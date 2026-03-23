Alerta por tormentas y granizo sacude este lunes a varias zonas del país: qué dice el preocupante informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana da inicio con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla y que afectaba este lunes 23 de marzo a zonas del noreste del país, principalmente en la Mesopotamia, con regiones en alerta naranja.
En detalle, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chacho, Formosa, Santiago del Estero y Córdoba.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Para zonas con alerta naranja, se espera que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h; mientras que se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la continuidad del finde largo que para algunos es de hasta cuatro días, volvería a tener clima inestable, con posibles lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes, día no laborable con fines turísticos, se espera con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 22 grados.
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