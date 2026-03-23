Alerta por tormentas y granizo sacude este lunes a varias zonas del país: qué dice el preocupante informe

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Para zonas con alerta naranja, se espera que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h; mientras que se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la continuidad del finde largo que para algunos es de hasta cuatro días, volvería a tener clima inestable, con posibles lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el lunes, día no laborable con fines turísticos, se espera con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 22 grados.