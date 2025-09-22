Retiro: clausuraron un centro médico y odontológico que atendía a heridos de bala

Esta investigación se vincula a allanamientos previos realizados el año pasado y en julio de este año, cuando denunciaron que se atendían a heridos de bala y la policía secuestró un arma de fuego. A pesar de la clausura, los investigadores informaron que la red reanudó su actividad en el mismo barrio, trasladándose a un nuevo local.

En la causa intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, que dispuso el secuestro de todos los elementos y notificó a los imputados por "violación de clausura" y "desobediencia".

Mar del Plata: delincuentes asaltaron a un chofer de app y se grabaron armados contando dinero

Un impactante video que circula en redes sociales y muestra a un grupo de jóvenes armados dentro de un vehículo a gran velocidad mientras exhiben dinero se convirtió en una pieza clave dentro de una investigación por una serie de robos agravados en Mar del Plata.

Las imágenes, que generaron fuerte repercusión en la ciudad, permiten a los investigadores vincular los hechos con una modalidad delictiva cada vez más frecuente, en la que grupos juveniles se organizan para cometer asaltos utilizando automóviles robados y armas de fuego, registrando incluso parte de sus delitos en redes sociales como una forma de ostentación y desafío a la autoridad.

El viernes por la noche, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta intervino tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un asalto a un chofer de aplicación. La víctima, un hombre de 50 años, fue abordado por varios sujetos armados que lo amenazaron y le sustrajeron su automóvil junto con pertenencias personales, incluyendo dinero en efectivo y elementos de valor.

Este tipo de hechos se suma a un incremento de denuncias en la ciudad, donde los choferes de aplicaciones y repartidores se han convertido en blanco frecuente de delitos violentos, generando preocupación en la comunidad y en las autoridades locales sobre la seguridad en las calles.

Fuentes policiales indicaron que el video se analiza como evidencia central para identificar a los implicados y reconstruir la secuencia de hechos, mientras los vecinos de Mar del Plata manifestaron su alarma ante la circulación de este tipo de material que exhibe delitos cometidos por jóvenes, muchos de ellos con antecedentes por hurto y violencia.

La investigación se encuentra en curso y, según se informó, se están realizando procedimientos y relevamientos en distintos puntos de la ciudad para dar con los responsables, en paralelo a un esfuerzo por aumentar la prevención y presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo.