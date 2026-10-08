Alerta total por diluvio: dónde serán las peores tormentas y qué dicen los expertos en meteorología

Para estas regiones se anticipan:

Tormentas severas con fuerte actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Ráfagas de viento muy intensas.

Probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

Alerta amarilla en el resto del norte argentino y el oeste

Además del foco crítico en el Litoral, rige una alerta amarilla por tormentas que comprende a varias provincias del Norte Grande y sectores del centro y sur:

Noroeste Argentino (NOA): Extensas áreas de Salta, Formosa, Chaco y bordes cordilleranos del oeste patagónico y cuyano presentan coloración amarilla.

Centro y Sur: La Pampa y sectores de Cuyo también muestran áreas bajo alerta preventiva por lluvias y vientos de variada intensidad.

En tanto, regiones como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y gran parte del centro-norte del país permanecen en nivel verde (sin alerta por fenómenos severos) para la jornada del viernes 9.

Recomendaciones oficiales ante la alerta naranja por tormentas

Ante un mapa con condiciones meteorológicas complejas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones: