Alerta total por diluvio: dónde serán las peores tormentas y qué dicen los expertos en meteorología
El Servicio Meteorológico Nacional adelantó la continuidad de severas tormentas en varios puntos del país. Todos los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afronta varias jornadas de inestabilidad, con lluvias aisladas y cielo completamente nublado. No obstante, el mal clima también se extiende a otras áreas del país y así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió por fuertes tormentas para este viernes.
En este sentido, el organismo nacional lanzó una alerta naranja y otra de color amarillo, para anticipar los fenómenos climáticos de las próximas horas.
Alerta naranja por diluvio para este viernes: dónde serán las peores tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes para este viernes 9 de octubre, afectando principalmente a las provincias de Misiones y Corrientes. Gran parte del territorio nacional permanecerá bajo vigilancia por intensos fenómenos meteorológicos.
Misiones y Corrientes, en máxima vigilancia
De acuerdo con el mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el área delimitada bajo alerta naranja abarca la provincia de Misiones (incluida la zona de Posadas) y el noreste de Corrientes.
El nivel naranja implica la ocurrencia de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
Para estas regiones se anticipan:
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Tormentas severas con fuerte actividad eléctrica.
Abundante caída de agua en cortos períodos.
Ráfagas de viento muy intensas.
Probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.
Alerta amarilla en el resto del norte argentino y el oeste
Además del foco crítico en el Litoral, rige una alerta amarilla por tormentas que comprende a varias provincias del Norte Grande y sectores del centro y sur:
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Noroeste Argentino (NOA): Extensas áreas de Salta, Formosa, Chaco y bordes cordilleranos del oeste patagónico y cuyano presentan coloración amarilla.
Centro y Sur: La Pampa y sectores de Cuyo también muestran áreas bajo alerta preventiva por lluvias y vientos de variada intensidad.
En tanto, regiones como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y gran parte del centro-norte del país permanecen en nivel verde (sin alerta por fenómenos severos) para la jornada del viernes 9.
Recomendaciones oficiales ante la alerta naranja por tormentas
Ante un mapa con condiciones meteorológicas complejas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones:
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Permanecer en construcciones cerradas (casas, edificios o escuelas) y evitar exponerse al aire libre.
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
Desconectar artefactos eléctricos si hay riesgo de que el agua ingrese al domicilio.
No refugiarse debajo de árboles o postes de luz, ante el peligro de caída de ramas o cables.
Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.
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