Alerta total por diluvio en el AMBA y medio país: a qué hora llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles cargado de lluvias y tormentas en varios puntos del país, incluyendo el AMBA.
Tras un martes cubierto de nubes -mientras los argentinos están cubiertos de nostalgia por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina-, este miércoles llegan las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una preocupante alerta meteorológica que abarca también a medio país.
Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtiendo por fenómenos climáticos de distinta intensidad para cada zona.
Alerta total por diluvio en el AMBA y medio país: a qué hora llegan las tormentas
Una jornada de severas complicaciones meteorológicas se prevé para este miércoles 7 de octubre en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el mapa oficial de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán vigentes advertencias de nivel naranja y amarillo por tormentas y ráfagas de viento.
¿Qué pasará en el AMBA? Alerta amarilla por tormentas y ráfagas
Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la totalidad del Gran Buenos Aires (GBA), el organismo meteorológico dispuso una alerta amarilla por tormentas.
Las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse con el correr de la mañana, intensificándose principalmente hacia la tarde y la noche del miércoles. Se pronostica abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar los 50 km/h y probable caída de granizo.
En este sentido, se estiman valores de precipitación entre 20 y 60 mm, con posibilidad de ser superados de forma puntual en algunos municipios del conurbano.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan no sacar la basura, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.
San Luis, en el centro de la alerta naranja
La situación más crítica en la franja central del país está localizada en la provincia de San Luis, pintada de naranja en el mapa del SMN. Esta categoría implica la llegada de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes". En la provincia puntana se esperan tormentas de mayor severidad, acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h, abundante caída de agua e importante actividad eléctrica.
El mapa de alertas en el resto del país
La alerta amarilla por lluvias y tormentas se extiende en un amplio corredor que cubre varias provincias:
-
Provincia de Buenos Aires: Afecta a casi la totalidad del territorio provincial, a excepción del extremo sur y la franja costera del sudeste.
Litoral y Centro: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y la provincia de La Pampa están cubiertas por la advertencia amarilla, con probabilidad de precipitaciones fuertes y viento.
Norte Argentino: El fenómeno se despliega sobre Santiago del Estero, gran parte de Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza y sectores de Catamarca y Tucumán.
Patagonia Norte: En Neuquén y Río Negro se prevén también áreas bajo alerta amarilla por vientos fuertes y tormentas aisladas.
Cuándo mejoran las condiciones
De acuerdo al SMN, la masa de aire inestable comenzará a desplazarse hacia las primeras horas del jueves 8 de octubre, permitiendo un paulatino ascenso de la estabilidad climática, con marcado descenso de las probabilidades de lluvias y vientos rotando al sector sur.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario