Alerta total por diluvio en el AMBA y medio país: a qué hora llegan las tormentas

En este sentido, se estiman valores de precipitación entre 20 y 60 mm, con posibilidad de ser superados de forma puntual en algunos municipios del conurbano.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no sacar la basura, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.

San Luis, en el centro de la alerta naranja

La situación más crítica en la franja central del país está localizada en la provincia de San Luis, pintada de naranja en el mapa del SMN. Esta categoría implica la llegada de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes". En la provincia puntana se esperan tormentas de mayor severidad, acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h, abundante caída de agua e importante actividad eléctrica.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

El mapa de alertas en el resto del país

La alerta amarilla por lluvias y tormentas se extiende en un amplio corredor que cubre varias provincias:

Provincia de Buenos Aires: Afecta a casi la totalidad del territorio provincial, a excepción del extremo sur y la franja costera del sudeste.

Litoral y Centro: Santa Fe , Entre Ríos , Córdoba y la provincia de La Pampa están cubiertas por la advertencia amarilla, con probabilidad de precipitaciones fuertes y viento.

Norte Argentino: El fenómeno se despliega sobre Santiago del Estero , gran parte de Salta , Jujuy , San Juan , Mendoza y sectores de Catamarca y Tucumán .

Patagonia Norte: En Neuquén y Río Negro se prevén también áreas bajo alerta amarilla por vientos fuertes y tormentas aisladas.

Cuándo mejoran las condiciones

De acuerdo al SMN, la masa de aire inestable comenzará a desplazarse hacia las primeras horas del jueves 8 de octubre, permitiendo un paulatino ascenso de la estabilidad climática, con marcado descenso de las probabilidades de lluvias y vientos rotando al sector sur.