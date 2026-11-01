Alerta sanitaria en Ezeiza por pasajeros intoxicados: ¿de dónde venían?

El operativo sanitario desplegado en Ezeiza constituyó una intervención puntual, limitada a la atención de los viajeros afectados que arribaron con síntomas de intoxicación. Las autoridades no detectaron hasta el momento riesgos para el resto de los pasajeros que circulan por la terminal aérea, y la situación permanece bajo control sin que se haya dispuesto ninguna medida adicional sobre las operaciones del aeropuerto.

Como pauta general para quienes viajan, conviene extremar los cuidados con los alimentos que se consumen durante trayectos marítimos o terrestres, sobre todo cuando se trata de viandas preparadas con antelación y conservadas fuera de cadena de frío. Se recomienda verificar el estado y la procedencia de los productos antes de ingerirlos, priorizar alimentos frescos y bien cocidos, mantener una buena hidratación y prestar atención a cualquier síntoma de malestar estomacal o digestivo. Ante la aparición de náuseas, vómitos, diarrea o fiebre durante un viaje, lo aconsejable es consultar de inmediato con el personal sanitario disponible en puertos, aeropuertos o terminales, y no demorar la atención médica. Asimismo, resulta útil conservar información sobre los alimentos consumidos y los lugares de procedencia, ya que esos datos facilitan la evaluación médica y la investigación de posibles brotes.