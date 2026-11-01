Alerta sanitaria en Ezeiza por pasajeros intoxicados: ¿de dónde venían?
Al menos 15 turistas extranjeros llegaron descompuestos en tres vuelos de cabotaje.
Un despliegue sanitario se activó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de que al menos 15 turistas extranjeros arribaran con síntomas de intoxicación. Los viajeros llegaron desde Ushuaia distribuidos en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.
Alrededor de las 20:30 se puso en marcha el procedimiento que concluyó recién en la madrugada. Personal de Sanidad aeroportuaria les proporcionó hidratación y evaluación médica a los afectados. Entre los pasajeros había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Ocho de ellos recibieron medicación específica y todos quedaron fuera de peligro, por lo que ningún traslado a un centro hospitalario resultó necesario.
Respecto al origen del cuadro, los propios viajeros relataron que antes de tomar sus vuelos en Tierra del Fuego habían desembarcado de un crucero. Durante la travesía marítima habrían consumido viandas que contenían atún y pollo, y por eso la principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación alimentaria provocada por esas ingestas.
Hasta el momento se comprobó que en el puerto de la capital fueguina operaban dos embarcaciones: una de bandera noruega y otra chilena. Las autoridades continúan trabajando para determinar en cuál de ellas viajaba el grupo damnificado.
El operativo sanitario movilizó recursos y personal en la terminal aérea, aunque la situación se resolvió sin internaciones y los afectados permanecen estables.
El operativo sanitario desplegado en Ezeiza constituyó una intervención puntual, limitada a la atención de los viajeros afectados que arribaron con síntomas de intoxicación. Las autoridades no detectaron hasta el momento riesgos para el resto de los pasajeros que circulan por la terminal aérea, y la situación permanece bajo control sin que se haya dispuesto ninguna medida adicional sobre las operaciones del aeropuerto.
Como pauta general para quienes viajan, conviene extremar los cuidados con los alimentos que se consumen durante trayectos marítimos o terrestres, sobre todo cuando se trata de viandas preparadas con antelación y conservadas fuera de cadena de frío. Se recomienda verificar el estado y la procedencia de los productos antes de ingerirlos, priorizar alimentos frescos y bien cocidos, mantener una buena hidratación y prestar atención a cualquier síntoma de malestar estomacal o digestivo. Ante la aparición de náuseas, vómitos, diarrea o fiebre durante un viaje, lo aconsejable es consultar de inmediato con el personal sanitario disponible en puertos, aeropuertos o terminales, y no demorar la atención médica. Asimismo, resulta útil conservar información sobre los alimentos consumidos y los lugares de procedencia, ya que esos datos facilitan la evaluación médica y la investigación de posibles brotes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario