Alerta total de diluvio, con ráfagas, lluvias intensas y posible granizo: qué zonas son las más comprometidas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por tormentas y lluvias fuertes para este lunes en diferentes zonas del país.
Tras varias jornadas con lluvias de variada intensidad y cuando parecía que llegaba un alivio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aguarda por un nuevo diluvio y emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que regirá durante este lunes en distintas regiones del país.
El aviso abarca sectores del noreste, el Cuyo y el norte de la Patagonia, donde se anticipan fenómenos climáticos adversos que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.
La alerta alcanza a las siguientes provincias y regiones:
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Misiones: Sector norte del territorio provincial.
San Luis: Oeste provincial.
Mendoza: Todo el territorio mendocino, exceptuando la zona cordillerana.
Neuquén: La totalidad de la provincia, excluyendo el sector cordillerano.
Diluvio: qué dice el alerta por tormentas, lluvias y granizo para este lunes
Para el norte misionero, el organismo oficial precisó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y probabilidad de granizo. Se estiman valores de agua acumulada de entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superar esos guarismos de manera puntual.
Para el centro y oeste del país, se aguardan tormentas localmente fuertes acompañadas por ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, además de abundante caída de agua, actividad eléctrica y probable granizo. En estas regiones se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, con marcas que podrían ser superiores de forma localizada.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo
Ante la presencia de lluvias y vientos intensos, las autoridades recomiendan:
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan ceder ante las ráfagas.
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
Mantenerse informado mediante las vías oficiales y tener siempre a mano una linterna y elementos de emergencia.
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