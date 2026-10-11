Misiones: Sector norte del territorio provincial.

San Luis: Oeste provincial.

Mendoza: Todo el territorio mendocino, exceptuando la zona cordillerana.

Neuquén: La totalidad de la provincia, excluyendo el sector cordillerano.

Alerta total de diluvio, con ráfagas, lluvias intensas y posible granizo: qué zonas son las más comprometidas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Diluvio: qué dice el alerta por tormentas, lluvias y granizo para este lunes

Para el norte misionero, el organismo oficial precisó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y probabilidad de granizo. Se estiman valores de agua acumulada de entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superar esos guarismos de manera puntual.