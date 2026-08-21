Caso Brian Lanzelotta: los acusados niegan haber participado de la presunta estafa

“Soy empleado y chofer de Depósito Vargas. El domingo pasado recibí una carga de papel higiénico, a la cual publiqué en TikTok, como hago siempre, por medio de venta”, relató.

De acuerdo con su versión, después de esa publicación recibió mensajes de Brian Lanzelotta, quien le habría reclamado la devolución de la mercadería y lo habría amenazado.

Roldán aseguró además que su número telefónico habría sido obtenido y utilizado para contactarlo a través de distintos canales.

“Ryan no me ha conseguido mi número a través de medio, y me publica a través de TikTok, WhatsApp, Instagram, amenazándome”, sostuvo. La referencia a “Ryan” corresponde a un error evidente de la transcripción automática y debe entenderse como Brian Lanzelotta.

Roldán afirmó que, ante esa situación, se realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.

Los abogados sostienen que existen registros de las comunicaciones y publicaciones que consideran agravantes y que esos elementos fueron documentados mediante escribanía.

“La mercadería se adquirió legalmente”

Uno de los puntos centrales del descargo es el origen de la mercadería. La defensa sostiene que Vargas y Roldán no participaron de la operación que, según Lanzelotta, habría sido fraudulenta, sino que recibieron posteriormente los productos y los incorporaron a una operación comercial que consideran legítima.

Esa diferencia es fundamental para la estrategia jurídica anunciada. “Si hubiésemos robado o estafado a alguna persona, no hubiese hecho públicamente mi video en TikTok”, afirmó Roldán, al explicar por qué publicó la mercadería en redes sociales.

La defensa sostiene que esa conducta es incompatible con la hipótesis de que sus clientes hubieran actuado deliberadamente para ocultar o colocar mercadería proveniente de una maniobra ilícita.

De todos modos, este punto forma parte de la versión de los involucrados y deberá ser contrastado con la documentación incorporada a la causa.

La investigación deberá determinar cómo se realizó la operación original, quiénes intervinieron, qué documentación acompañó el traslado, quién recibió la mercadería y en qué momento ingresó al circuito comercial que terminó siendo detectado en Palmira.

Los abogados también cuestionaron el modo en que el caso tomó estado público. Según explicaron, los nombres de sus clientes, sus domicilios, el lugar de trabajo y otros datos personales fueron difundidos en redes sociales, algo que consideran una afectación directa de su honor.

“En relación con el señor Vargas, tanto su nombre, el de su esposa, su lugar de trabajo, su dirección, su domicilio, fueron publicados por el señor Lanzelotta, sometiéndolos al examen público”, sostuvo uno de los letrados.

A partir de esa situación, anticiparon el inicio de acciones en los fueros penal y civil. El objetivo, según expresaron, será que Lanzelotta se retracte públicamente por los mismos medios en los que se difundieron las acusaciones y que se repare el daño que, según la defensa, ya se habría producido.

La estrategia anunciada contempla una acción penal privada por calumnias e injurias y una acción civil por daños y perjuicios.