De Luis Miguel a Britney Spears: quiénes fueron los famosos estafados por sus padres
Tras la auditoría que devela una presunta administración fraudulenta contra Tini Stoessel, salieron a la luz otros casos de quienes sufrieron algo similar.
Tras solicitar una auditoría privada, salió a la luz que Tini Stoessel habría descubierto una presunta administración fraudulenta de su propio padre, el productor Alejandro Stoessel, y que la artista tendría su cuenta bancaria prácticamente en cero.
Lamentablemente, este no es un hecho aislado en el espectáculo mundial. La industria del entretenimiento cuenta con una extensa lista de niños estrella y jóvenes talentos, cuyos padres administraron su patrimonio, derivando en graves disputas judiciales o la pérdida total de sus fortunas.
Quiénes son los reconocidos famosos que han sido estafados por sus padres
- Britney Spears: Tras su crisis mediática en 2008, su padre Jamie Spears obtuvo una tutela legal sobre sus finanzas y vida personal durante 13 años. La cantante denunció haber sido obligada a trabajar sin control de su propio dinero ni de sus contratos, lo que dio origen al movimiento mundial #FreeBritney. Tras finalizar la tutela, Britney inició una batalla legal contra Jamie Spears acusándolo de mala gestión financiera y llegaron a un acuerdo extrajudicial.
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Macaulay Culkin: La estrella de Mi pobre angelito descubrió al cumplir 15 años que sus padres y representantes, Kit Culkin y Patricia Brentrup, habían gastado gran parte de los 50 millones de dólares que había ganado durante su infancia. En 1995, se emancipó judicialmente para apartarlos del control financiero.
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Gary Coleman: El actor de Blanco y Negro demandó a sus padres adoptivos y a su administrador de finanzas por malversar el fondo fiduciario con las ganancias acumuladas durante su infancia. Aunque la justicia le dio la razón en 1993, solo logró recuperar una pequeña fracción de su fortuna.
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Aaron Carter: El cantante pop denunció que su madre, Jane Carter, desvió más de 100 millones de dólares de sus cuentas mientras era menor de edad, dejándolo con millonarias deudas tributarias ante la Hacienda estadounidense (IRS).
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Luis Miguel: El cantante mexicano sufrió graves irregularidades financieras administradas por su padre, Luisito Rey, quien desvió gran parte de sus ingresos hacia cuentas en paraísos fiscales e incumplió el pago de impuestos, obligando a Luis Miguel a rescindir el vínculo y asumir deudas multimillonarias.
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