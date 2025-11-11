MinutoUno

Alerta y preocupación por tormentas con granizo este martes en Buenos Aires: el alarmante informe del SMN

El organismo renovó sus avisos para la continuidad de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.

Se esperan tormentas y granizo en varias zonas del país

Se esperan tormentas y granizo en varias zonas del país,

La semana sigue con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

De esta manera, sigue este martes 11 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

Alerta por tormentas fuertes y granizo para este martes en Buenos Aires y otras siete provincias. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Alerta por tormentas fuertes y granizo para este martes en Buenos Aires y otras siete provincias. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por tormentas fuertes

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este martes regresan las precipitaciones, algunas de las cuales serían fuertes.

De esta manera, el SMN prevé una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.

