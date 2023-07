La entrevista a Alexander Williams Tapón en la que dijo llamarse Dimitri

El hecho por el que se hizo conocido ocurrió el pasado sábado en el club Estación 98, en Sarandí. Allí se jugaba un torneo de fútbol 8 amateur entre doce equipos. Tapón era el capitán del equipo "La Cortada FC", que se disputaba el partido con "El Rejunte".

El encuentro terminó con una agresión al árbitro Ariel Paniagua. Recibió varios golpes y una patada en la cabeza.

Paniagua hizo la denuncia este lunes y horas después se conoció que el joven habría decidido quitarse la vida con un arma de fuego. Las primeras informaciones aseguran que al joven lo iban a detener por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

En la entrevista que dió Tapón a Telefé, haciendose llamar Dimitri, contó cómo sucedió el hecho: “Empezó todo así: iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cobrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”

Y explicó que actuó por un impulso: “Está bien, seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros: uno jetoneaba, amarilla. Otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja, por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta. Yo ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el réferi. Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”.