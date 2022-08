Siete claves para evitar el Síndrome Urémico Hemolítico

La toxina de la bacteria escherichia coli, que causa el Síndrome Urémico Hemolítico, se suele encontrar en la carne mal cocida, y en manos no higienizadas.

Las principales medidas de prevención del SUH son:

Cocinar muy bien las carnes, es decir, que no deben quedar partes rosadas o rojas en su interior.



Evitar darle carne picada a menores de cinco años.



Lavar bien las frutas y verduras que se van a consumir.



Lavarse las manos antes y después de cambiar pañales o ir al baño; luego de tocar animales o de manipular alimentos.



No usar la misma tabla y cuchillo para cortar la carne cruda y las verduras que no se cocinarán, para evitar la contaminación cruzada.



Colocar la carne en un bol para guardarla en la heladera, poniéndola en los estantes inferiores con el fin de evitar los derrames hacia los cajones de frutas y verduras.



Mantener la cadena de frío de los alimentos.





En el caso particular de la carne picada, como la de las hamburguesas, no se recomienda su consumo en menores de 5 años porque son los más propensos a contraer el SUH debido a que no tienen los niveles de defensa suficientemente desarrollados a nivel intestinal.

Esto puede devenir en un cuadro con diarreas graves sanguinolentas y hasta insuficiencia renal, y puede dejar secuelas graves para toda la vida, advirtieron desde el SENASA.

La enfermedad puede presentarse a través de los siguientes síntomas: fiebre, vómitos y diarrea, sangre en las heces, irritabilidad, debilidad y letargo, falta de producción de orina, palidez, hematomas, hemorragias subcutáneas en forma de pequeños puntos rojos y coloración amarillenta de la piel.

Niños, niñas y adultos también pueden contraerla, y ante la presencia de síntomas en menores de cinco años, que pueden estar acompañados de fiebre, el Senasa recomendó llevarlos inmediatamente a la guardia médica.