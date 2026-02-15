Feriados de Carnaval 2026: intempestivo cambio de fecha y modificaciones en el calendario

En distintas ciudades del país, como Gualeguaychú y la provincia de Jujuy, los festejos incluyen desfiles, comparsas, rituales y celebraciones populares que convocan a miles de turistas cada temporada.

Calendario de feriados 2026

Además del Carnaval, el calendario oficial de feriados nacionales 2026 en Argentina incluye las siguientes fechas: