Feriados de Carnaval 2026: intempestivo cambio de fecha y modificaciones en el calendario
El cambio de mes respecto al año anterior convierte al Carnaval 2026 en una de las primeras grandes oportunidades del calendario para disfrutar de un descanso extendido.
Cada año, miles de argentinos esperan el feriado de Carnaval para organizar una escapada antes del inicio de clases o simplemente aprovechar el descanso. En 2026, las fechas llegarán antes de lo que muchos imaginaban y modificarán la planificación habitual de febrero.
A diferencia de 2025, cuando el Carnaval se celebró en marzo, este año el descanso cae a mediados de febrero, lo que genera un fin de semana largo ideal para viajar, participar de festejos regionales o disfrutar de actividades al aire libre.
Cuándo será Carnaval este año
En Argentina, los feriados nacionales de Carnaval en 2026 serán el lunes 16 y martes 17 de febrero. De esta manera, se conforma un fin de semana largo de cuatro días que comienza el sábado 14 y se extiende hasta el martes inclusive.
El Carnaval está vinculado al calendario cristiano y precede al inicio de la Cuaresma, período de preparación para la Pascua. La fecha varía cada año porque depende directamente del cálculo de la Semana Santa.
Según la tradición de la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe ubicarse 46 días antes del Domingo de Pascua (47 en años bisiestos) y 40 días antes del Domingo de Ramos. A su vez, la Pascua se determina tras la primera luna llena posterior al equinoccio, lo que explica por qué el Carnaval puede celebrarse entre febrero y marzo.
En distintas ciudades del país, como Gualeguaychú y la provincia de Jujuy, los festejos incluyen desfiles, comparsas, rituales y celebraciones populares que convocan a miles de turistas cada temporada.
Calendario de feriados 2026
Además del Carnaval, el calendario oficial de feriados nacionales 2026 en Argentina incluye las siguientes fechas:
1 de enero (jueves): Año Nuevo
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
17 de agosto (lunes trasladable): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre (lunes trasladable): Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre (viernes trasladable): Día de la Soberanía Nacional
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre (viernes): Navidad
