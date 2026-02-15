Mercedes: el escalofriante momento en el que pararon el festejo del carnaval por el crimen del joven de 18 años

El ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada durante la segunda noche de los carnavales que se realizan sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, cuando una multitud participaba del tradicional corso de dicha localidad bonaerense. Por razones que aún se investigan, se desató una discusión y uno de los involucrados extrajo un arma de fuego, efectuando varios disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima, identificada como Braian Cabrera.

La violencia interrumpió el show musical que se estaba desarrollando en el escenario, con músicos y asistentes tirándose al piso y personas corriendo para resguardarse. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero finalmente falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Ante esta situación, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió la detención de dos personas, una mujer de 33 años y un joven de 19, a quien se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que continúa investigando las circunstancias del hecho y tratando de determinar el móvil del crimen.

El episodio provocó escenas de pánico entre los presentes y puso fin a la suspensión de la celebración. Desde el entorno familiar y la comunidad local se pidió respeto en este momento de dolor, mientras se realizan los preparativos para el velatorio y se multiplican las muestras de pesar en redes sociales.