Mercedes: el escalofriante momento en el que pararon el festejo del carnaval por el crimen del joven de 18 años
El ataque ocurrió en medio del show musical y quedó registrado en la transmisión oficial. Braian Cabrera falleció pocas horas después del ataque y hay dos detenidos.
El momento en el que atacaron a tiros a Braian Cabrera, quien falleció a las pocas horas del hecho, quedó registrado en la transmisión oficial durante la segunda noche de Carnaval en Mercedes.
El momento del ataque al joven de 18 años quedó registrado en la transmisión oficial del festival. Al escucharse las detonaciones, la cantante Fernanda Otolini interrumpió su actuación y los músicos dejaron de tocar, la escena generó pánico entre los presentes.
Tras el violento hecho, desde la Secretaría de Seguridad de Mercedes informaron que, a partir del seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo y del operativo desplegado en la zona, lograron identificar y aprehender a los presuntos autores del crimen, quienes quedaron de inmediato a disposición de la Justicia.
En medio de los festejos de Carnaval en Mercedes, un joven de 18 años fue gravemente herido tras una discusión y murió pocas horas después. Por el crimen hay dos detenidos y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.
El ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada durante la segunda noche de los carnavales que se realizan sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, cuando una multitud participaba del tradicional corso de dicha localidad bonaerense. Por razones que aún se investigan, se desató una discusión y uno de los involucrados extrajo un arma de fuego, efectuando varios disparos que impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima, identificada como Braian Cabrera.
La violencia interrumpió el show musical que se estaba desarrollando en el escenario, con músicos y asistentes tirándose al piso y personas corriendo para resguardarse. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero finalmente falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.
Ante esta situación, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió la detención de dos personas, una mujer de 33 años y un joven de 19, a quien se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que continúa investigando las circunstancias del hecho y tratando de determinar el móvil del crimen.
El episodio provocó escenas de pánico entre los presentes y puso fin a la suspensión de la celebración. Desde el entorno familiar y la comunidad local se pidió respeto en este momento de dolor, mientras se realizan los preparativos para el velatorio y se multiplican las muestras de pesar en redes sociales.
