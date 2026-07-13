Allanaron tres plantas ilegales de envasado de agua potable en Canning
Vecinos de la zona denunciaron que había casas en las que se llenaban bidones de agua potable, mientras se arrojaban sustancias químicas a la vía pública.
Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó en las últimas horas tres domicilios de la provincia de Buenos Aires donde funcionaban plantas ilegales de envasado de agua potable.
En el operativo, que recibió el nombre de "Sed de delito", los efectivos policiales constataron que tres domicilios particulares de la localidad de Canning se habían transformado en fábricas de tratado y embotellado irregular de agua presumiblemente potable.
La estructura apoyaba un negocio de venta y distribución del agua en bidones para clientes en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, que fue denunciado por vecinos de la zona contrariados por el funcionamiento de las plantas.
Según el relato de los denunciantes, las envasadoras arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que contribuía a la contaminación ambiental y al peligro latente para la salud pública.
Con esas denuncias y las pruebas recopiladas por investigadores policiales el juez Luis Antonio Armella, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, ordenó tres allanamientos de los cuales participaron miembros del Ministerio de Seguridad Nacional y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza.
Además, técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la PFA realizaron la toma de muestras al azar en las casas allanadas para determinar la potabilidad del agua, y hacer controles controles bromatológicos.
En seguida quedó en evidencia que las plantas potabilizadoras de agua eran ilegales, que no contaban con las habilitaciones ni documentaciones correspondientes, y que en ellas había una notoria falta de limpieza e higiene.
El juez Armella ordenó la clausura de las tres plantas, y el secuestro de 600 bidones plásticos de 20 litros de los cuales 100 estaban llenos, tres teléfonos celulares y elementos de interés.
Dos hombres de 62 años y una mujer de 39 quedaron imputados y ya fueron notificados de la causa por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y también por infringir el Artículo 172 del Código Penal.
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