Allanaron tres plantas ilegales de envasado de agua potable en Canning

Además, técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la PFA realizaron la toma de muestras al azar en las casas allanadas para determinar la potabilidad del agua, y hacer controles controles bromatológicos.

En seguida quedó en evidencia que las plantas potabilizadoras de agua eran ilegales, que no contaban con las habilitaciones ni documentaciones correspondientes, y que en ellas había una notoria falta de limpieza e higiene.

El juez Armella ordenó la clausura de las tres plantas, y el secuestro de 600 bidones plásticos de 20 litros de los cuales 100 estaban llenos, tres teléfonos celulares y elementos de interés.

Dos hombres de 62 años y una mujer de 39 quedaron imputados y ya fueron notificados de la causa por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y también por infringir el Artículo 172 del Código Penal.