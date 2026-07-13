Contenido sensible: conmoción en Fuerte Apache por el hallazo del cuerpo de un hombre calcinado

Tras apagar el fuego rápidamente para evitar que se propagara hacia contenedores linderos, el personal de bomberos dio aviso inmediato a la Policía Bonaerense, que perimetró la zona para preservar las pruebas.

Guerra narco por el control territorial: la principal hipótesis

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de medios locales, el violento episodio estaría directamente relacionado con un brutal tiroteo que se desató el domingo por la noche en el interior del barrio. Testigos y fuentes de la investigación señalan que el enfrentamiento armado se produjo en el marco de una disputa territorial por el negocio de la venta de estupefacientes en el sector.

La causa quedó provisoriamente caratulada como "Averiguación de causales de muerte (Homicidio)", bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 7 del Departamento Judicial de San Martín. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Dirección Delegada de Investigaciones (DDI) y peritos de la Policía Científica, a la espera de los resultados de la autopsia que confirme la identidad de la víctima y la mecánica de su deceso.