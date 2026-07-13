Decretan feriado para este jueves tras el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra
El trascendental choque de semifinales paralizará al país el miércoles por la tarde, y varios distritos gozarán de un feriado justo el posterior jueves 16 de julio.
Se espera que el país se paralice este miércoles con las semifinales del Mundial 2026 entre la Selección Argentina ante Inglaterra, y como si fuera un guiño del destino, el calendario favorece a un grupo de argentinos el jueves siguiente, con un feriado ideal para descansar.
El partido de este miércoles a las 16:00 hs entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 promete dejar las pulsaciones por las nubes, gargantas cansadas y una tensión difícil de disipar de un momento a otro.
El trascendental partido frente al combinado europeo, donde la Albiceleste buscará su ansiado pasaje a la final del torneo, tendrá como imponente escenario el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Por su puesto, acapará la atención de toda la Argentina en una jornada que se espera signada por la tensión.
Por suerte, para los vecinos de 15 localidades de la provincia de Buenos Aires, el destino les preparó un guiño espectacular: el jueves 16 de julio no tendrán que madrugar.
Qué localidades tienen feriado este jueves 16 de julio
El mapa del descanso bonaerense para este jueves 16 de julio abarca a los siguientes municipios y ciudades:
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Zona Norte y Oeste: Carmen de Areco, General Rodríguez y Zárate.
Zona Centro y Alrededores: Cañuelas, Chivilcoy, Carlos Casares y Las Flores.
Zona Sur y Costa Atlántica: Necochea, Lobería, Benito Juárez y Carmen de Patagones.
Zona Oeste Profundo: General Villegas, Pellegrini y General Lamadrid.
Debido a la celebración de sus respectivas fiestas patronales, una decena de distritos bonaerenses gozarán de un feriado local. La medida contempla el asueto en la administración pública, la suspensión de las clases en todos los niveles y el cierre de las sucursales del Banco Provincia, garantizando un día de descanso absoluto justo en el post-partido más importante del año.
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