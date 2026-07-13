Decretan feriado para este jueves tras el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra

Zona Norte y Oeste: Carmen de Areco, General Rodríguez y Zárate.

Zona Centro y Alrededores: Cañuelas, Chivilcoy, Carlos Casares y Las Flores.

Zona Sur y Costa Atlántica: Necochea, Lobería, Benito Juárez y Carmen de Patagones.

Zona Oeste Profundo: General Villegas, Pellegrini y General Lamadrid.

Debido a la celebración de sus respectivas fiestas patronales, una decena de distritos bonaerenses gozarán de un feriado local. La medida contempla el asueto en la administración pública, la suspensión de las clases en todos los niveles y el cierre de las sucursales del Banco Provincia, garantizando un día de descanso absoluto justo en el post-partido más importante del año.