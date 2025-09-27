Allanaron un búnker narco vinculado a "Pequeño J" tras el triple crimen en Florencio Varela
En el operativo de Isidro Casanova se secuestró una pistola Glock calibre .40, municiones y otros elementos.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela continúa. En las últimas horas, la Policía Bonaerense allanó un búnker narco en Isidro Casanova que funcionaba como supuesto “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del femicidio de Brenda, Morena y Lara.
En el operativo se logró secuestrar una pistola Glock calibre .40 (similar a 9 mm), 50 municiones y otros elementos relevantes para la causa. Por otro lado, también se logró descubrir otro búnker en Barracas con trampas electrificadas y un mensaje escrito para la Policía, lo que refuerza la hipótesis de la peligrosidad del peruano.
Triple crimen de Florencia Varela: revelaron la foto y el verdadero nombre de "Pequeño J"
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela se centra en la figura de un narcotraficante peruano, conocido con el alias de “Pequeño Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El caso destapó un complejo entramado que une redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.
Si verdadero nombre es Victoriano Tony Janzen Valverde y el viernes por la noche la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional.
Para los investigadores, Valverde sería el líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen. Por estas horas, el joven de 20 años es el criminal más buscado del país.
Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con el presunto narco. Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.
