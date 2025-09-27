Triple femicidio de Florencio Varela: trasladaron al quinto detenido a una cárcel de máxima seguridad
Tras ser capturado en Bolivia y extraditado a nuestro país, Lázaro Víctor Sotacuro fue indagado en San Salvador de Jujuy y luego derivado a prisión.
Lázaro Víctor Sotacuro, el sujeto capturado el jueves último en Bolivia en el marco de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, fue trasladado de La Quiaca a San Salvador de Jujuy para ser alojado en una cárcel de máxima seguridad.
La detención se llevó a cabo en una hostería de la localidad boliviana de Villazón gracias a un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy y fuerzas de seguridad bolivianas.
Durante la mañana de este sábado, Sotacuro permaneció en La Quiaca participando de una audiencia judicial y durante la tarde fue trasladado a la capital jujeña con un fuerte operativo a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), la fuerza de élite de la Policía de Jujuy.
Según trascendió, el destino final del detenido será el penal de Gorriti, en San Salvador, adonde ingresará directamente al pabellón de máxima seguridad tras una decisión coordinada por las autoridades judiciales y de seguridad, para garantizar las condiciones de detención.
Triple femicidio de Florencia Varela: cinco detenidos y dos prófugos
La captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.
En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.
Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.
