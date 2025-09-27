Córdoba, Mar del Plata y Bahía Blanca también marcharon por Brenda, Morena y Lara: fotos y videos
La movilización, que tuvo su epicentro en Congreso, también se replicó en otros puntos del país para pedir justicia por el triple femicidio en Florencio Varela.
Mientras una multitud se congregaba en las inmediaciones al Congreso de la Nación, otro gran número de personas se reunió en ciudades como Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata para exigir justicia por Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas brutalmente en lo que significó un triple femicidio en Florencio Varela, con sello narco.
Con dolor en el alma y pese al mal clima en algunos sectores del país, miles de personas marcharon para visibilizar una problemática que cada vez asciende más y de peor manera en número y en brutalidad. De este modo, bajo el lema de "Ninguna vida es descartable", se convocó a todo aquel que deseara marchar para reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal triple crimen, pero también por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.
Marcha en Bahía Blanca
Las últimas novedades del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela se centra en la figura de un narcotraficante peruano, conocido con el alias de “Pequeño Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El caso destapó un complejo entramado que une redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.
Su verdadero nombre es Victoriano Tony Janzen Valverde y el viernes por la noche la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional, del mismo modo que Interpol busca a Matías Agustín Ozorio, quien sería su mano derecha. Luego de conocerse la identidad e imagen de ambos, las autoridades trabajan incansablemente para dar con quienes serían los culpables de los brutales crímenes cometidos en la noche del viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.
