Devolvieron al bulldog francés que robaron en Almagro y vendieron en el Villa 31

Después de una intensa búsqueda encabezada por la Comisaría 5A de la Policía de la Ciudad, el animal ya está en su casa.

La causa estaba a cargo del fiscal Eduardo Munilla Lacasa. La División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña estableció que los delincuentes del robo se dirigieron a la Villa 31 de Retiro y habrían vendido al perro por $50 mil.

Alrededor de las 21 de este domingo, una mujer se dirigió al domicilio de María José y devolvió la mascota. A través de las redes sociales, los dueños de Moro agradecieron a que decidió devolverlo.

“Encontramos a Moro. Muchas gracias a todos por la ayuda y la familia que lo devolvió”, escribieron junto a una foto del animal.

María José contó que los últimos días no fueron fáciles, ya que recibieron amenazas. En diálogo con C5N dijo: “Justamente este sábado viví una situación bastante complicada, que tuve ataques de pánicos por ese motivo: me llamaron por una supuesta entrega, me tuvieron como una hora al teléfono. Me estuvieron una hora al teléfono amenazándonos, pidiéndome que pague porque si no mataban a mi familia, al perro y sabían dónde vivía”.

La joven identificó que los delincuentes fueron al Barrio 31 para vender el perro, incluso con la pecherita con la que me lo habían llevado. “Me dieron la zona de dónde lo habían vendido. Por eso le pido a la Policía que me ayude, que hagan algo”, contó.