Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio

Luis Caputo estaba en el edificio al momento de la amenaza

De acuerdo con la información difundida, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba dentro de la sede de la cartera cuando se produjo la alerta. Según trascendió, el funcionario mantenía una reunión con el expresidente de Colombia Iván Duque al momento en que se activó el protocolo de evacuación.

Hasta el momento no se informó el hallazgo de elementos sospechosos dentro del edificio, mientras continúan las tareas de inspección por parte de las autoridades competentes. La investigación busca determinar el origen de los llamados y establecer si se trató de una falsa alarma o de una amenaza con fundamentos concretos.

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