Villa Gesell: detuvieron a la madre de Isabella Aguirre e investigan las muertes de otras dos hijas

Los antecedentes que investiga la Justicia

La investigación tomó una nueva dimensión al conocerse que Sosa ya había perdido otras dos hijas, de cinco y once meses, en 2013 y 2016, cuando residía en Mar del Plata junto a su entonces pareja, Héctor Javier Picart.

En una de esas causas, ambos fueron detenidos con prisión preventiva e investigados por presunto abuso y homicidio. Sin embargo, en 2018 un tribunal de Mar del Plata absolvió a la mujer al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar malos tratos o abuso contra la menor fallecida.

En ambos expedientes, los informes médicos atribuyeron las muertes a complicaciones respiratorias y descartaron lesiones traumáticas. No obstante, durante ese proceso la Justicia resolvió retirarle la tenencia de sus otros cuatro hijos.

Tiempo después, Sosa se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva familia y tuvo otros dos hijos. Una de ellos fue Isabella.

Nuevos testimonios

De acuerdo con información publicada por Clarín, la Fiscalía también prevé tomar declaración a Lucas Ruiz, hijo de 17 años de Lucía Sosa que fue adoptado por otra familia y que en distintas entrevistas públicas denunció haber sufrido episodios de violencia durante su infancia. También fue citada su madre adoptiva.

En tanto, fue convocado a declarar Héctor Javier Picart, expareja de Sosa y padre de las dos niñas fallecidas en Mar del Plata, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía N°6 de Villa Gesell.