Villa Gesell: detuvieron a la madre de Isabella Aguirre e investigan las muertes de otras dos hijas
La mujer fue apresada este lunes por la tarde e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
La Justicia detuvo a Lucía Sosa, madre de Isabella Aguirre, la niña de dos años que murió la semana pasada en Villa Gesell, mientras se desarrollaba una marcha para reclamar justicia por el caso.
La detención se produjo este lunes cerca de las 16, durante una movilización organizada por vecinos para exigir el esclarecimiento de la muerte de la pequeña, cuyo caso generó conmoción tras conocerse que otras dos hijas de Sosa habían fallecido en circunstancias similares años atrás.
La mujer quedó imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
Isabella fue trasladada el sábado al Hospital Municipal de Villa Gesell y, de acuerdo con el relato de la madre, la niña sufrió una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera y se descompensó. Ingresó al centro de salud sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación, murió una hora después.
La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. Los peritos, además, no encontraron lesiones compatibles con hechos de violencia.
Los antecedentes que investiga la Justicia
La investigación tomó una nueva dimensión al conocerse que Sosa ya había perdido otras dos hijas, de cinco y once meses, en 2013 y 2016, cuando residía en Mar del Plata junto a su entonces pareja, Héctor Javier Picart.
En una de esas causas, ambos fueron detenidos con prisión preventiva e investigados por presunto abuso y homicidio. Sin embargo, en 2018 un tribunal de Mar del Plata absolvió a la mujer al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar malos tratos o abuso contra la menor fallecida.
En ambos expedientes, los informes médicos atribuyeron las muertes a complicaciones respiratorias y descartaron lesiones traumáticas. No obstante, durante ese proceso la Justicia resolvió retirarle la tenencia de sus otros cuatro hijos.
Tiempo después, Sosa se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva familia y tuvo otros dos hijos. Una de ellos fue Isabella.
Nuevos testimonios
De acuerdo con información publicada por Clarín, la Fiscalía también prevé tomar declaración a Lucas Ruiz, hijo de 17 años de Lucía Sosa que fue adoptado por otra familia y que en distintas entrevistas públicas denunció haber sufrido episodios de violencia durante su infancia. También fue citada su madre adoptiva.
En tanto, fue convocado a declarar Héctor Javier Picart, expareja de Sosa y padre de las dos niñas fallecidas en Mar del Plata, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía N°6 de Villa Gesell.
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