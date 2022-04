Denunció que lo quieren matar "por lindo"

“Había una oficial (de policía) que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras ‘guainas’ que me aman a mí y me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así”, aseguró el hombre.

El insólito “calvario” que está sufriendo habría comenzado en 2006, desde cuando lo paran en la calle cuando sale de su casa y lo amenazan con acabar con su vida por ser atractivo e irresistible para muchas mujeres.

Debido a su “gran éxito” con las mujeres -según aseguró-, el solo hecho de ir a trabajar “era como una carrera de autos”, ya que “lo perseguían por donde caminaba”. Y es en ese marco que habría recibido las amenazas de muerte.

Sin embargo, hasta el momento no le fue aceptada la denuncia en ninguna dependencia policial de Misiones, aunque el joven misionero afirmó que seguirá batallando para defender su integridad física.