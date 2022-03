Habló la madre de Ángeles Rawson: "Mangeri va a estar preso 35 años, pero la nena no vuelve"

jimena madre de angeles rawson

"La ausencia de Ángeles se hace mucho más notoria. Ahora me pasa que cuando digo que soy la mamá, me dicen 'la nena que mató Mangeri'. De Mangeri se acuerdan todos", remarcó y agregó que “uno aprende a convivir con esa ausencia, con ese dolor. Con lo que no aprendes a convivir es con el olvido de las personas. Tu hija sigue siendo tu hija y para vos es ayer".

"Sé que me gustaría que él pudiera reconocer que mató a Ángeles. No se si a mí, ni públicamente, pero creo que lo dignificaría como persona", sostuvo durante una entrevista en C5N.

Jimena Aduriz Ángeles Rawson

Por último, analizó el presente del feminismo y de la falta de accionar de la Justicia ante las denuncias de violencia de género: "Las mujeres que denuncian no están protegidas, les falta muchísimo al sistema judicial, policial... Hay una pata que no funciona".

Sin embargo, destacó: "Estamos asistiendo a un momento histórico. Hay que tener paciencia, pero pensá que hace siete años esto no existía".