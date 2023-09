Abogada de Aníbal Lotocki habló tras audiencia por otra acusación contra el cirujano

Al respecto habló Ileana Lombardo, abogada del cirujano plástico, quien sostuvo que Zárate fue “atendido por los médicos del centro médico, entró en paro cuatro minutos después, no hubo posibilidad de trasladarlo” a otro hospital.

Al ser consultada sobre patologías preexistentes del paciente fallecido, la abogada indicó que “Zarate tenía dos condiciones que surgieron recién en la autopsia” y no en los estudios prequirúrgicos: “No sale una afección coronaria de un 75% de obstrucción en un prequirúrgico de protocolo ni en un análisis de sangre. Tampoco sale una cirrosis hepática. Un electrocardiograma no dice si tenés una coronaria tapada”.

Qué dijo la abogada de Lotocki tras la audiencia por la muerte de un empresario

“Se tiene que investigar. Como no sabemos qué pudo haber ocasionado la muerte de Zárate, yo intenté que todos estos médicos fueran traídos como testigos al juicio y no me hicieron lugar en la instrucción. En esta audiencia, donde vinimos con la apelación, los convocaron a indagatoria, después de dos años”, se quejó Lombardo.

Al ser consultada si los médicos habían sido contratados por el mismo Lotocki, respondió: “No, los anestesiólogos son rotativos, participan de distintas cirugías según los contrates, porque prestan servicio independiente, no son médicos que trabajan exclusivamente para Lotocki.

Lombardi explicó que “una cosa es la formación del anestesiólogo como especialista y otra del cirujano. El acto quirúrgico empieza cuando el cirujano comienza a cortar. Todo lo demás lo hace el anestesiólogo: el procedimiento preanestésico, el procedimiento propiamente intraquirúrgico, que es la intubación, el control de los fluidos, de la oximetría, de la ventilación del paciente, el suministro de drogas anestésicas y analgésicas, todo es responsabilidad del anestesiólogo”.

“Después tenés el acto postanestésico que es la etapa en la que el cirujano ya se fue del lugar y el anestesiólogo se queda para despertar al paciente. Todo es un proceso que lleva tiempo y donde intervienen distintos profesionales con distintas competencias”, agregó.

En principio, Lotocki había sido acusado de "homicidio culposo" pero luego el juez Luis Schelgel resolvió cambiar la calificación legal a pedido del fiscal Pablo Recchini a “homicidio culposo”. Así, al cirujano le valdría una pena de hasta 25 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.

Para el fiscal Recchini, "en efecto, como quedó acreditado según la valoración probatoria realizada, el fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió, antes, durante y después, de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad, pues, todo eso fue lo que determinó un desequilibrio hemodinámico que no logró ser compensado y fue seguido de muerte”, afirmó.

Además, el juez Schelgel puntualizó: "Sin embargo, al menos en los términos provisorios de esta etapa preliminar del proceso, está comprobado que Zárate no falleció por un problema estructural de salud previo que no fue advertido en los escuetos exámenes prequirúrgicos que le practicó Lotocki, ni por culpa de las ambulancias de Ayuda Médica que tardaron en llegar a Cemeco, ni porque estaba apurado por ser operado, ni porque intervino la mala fortuna, sino pura y exclusivamente porque, como bien propone el Fiscal de la causa, el acusado se representó que el paciente podía morir y, aún así, nada hizo para evitarlo".

"Esto es, a pesar de tener conciencia de los múltiples riesgos a los que sometía a su paciente, Lotocki fue más allá de lo que se conoce como una violación objetiva al deber de cuidado en el ámbito quirúrgico, y no sólo previó la posibilidad de la muerte de Zárate sino que la aceptó y actuó según sus propios intereses, que consistían en operarlo a toda costa antes de una eventual restricción (por la pandemia y para asegurarse terminar de cobrar sus honorarios", concluyó el juez.