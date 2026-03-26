Explosión en Mariano Acosta: cómo está Thiago, el joven que tuvo que ser operado y permanece grave

"El cuadro sigue siendo muy crítico. Por ahora no se puede decir si hay riesgo de vida o no; vamos compensando a medida que el paciente evoluciona", señaló Flores, subrayando que las próximas 24 horas serán determinantes para evitar complicaciones postquirúrgicas.

El accidente ocurrió de forma imprevista mientras el joven se encontraba en su domicilio. Rosa, la madre de Thiago, denunció que el lugar donde se originó el siniestro funcionaba como una planta clandestina desde hace años.

"Estábamos en la galería para salir cuando una de las garrafas entró a mi casa e impactó a Thiago", relató conmovida. El golpe fue tan violento que le provocó hundimiento de cráneo y quemaduras, dejándolo inconsciente en el acto. Fue su propio padre quien, junto a su esposa, lo trasladó de urgencia al hospital tras la explosión que sacudió a todo el vecindario.