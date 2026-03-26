Explosión en Mariano Acosta: cómo está Thiago, el joven que tuvo que ser operado y permanece grave
El joven de 18 años permanece en estado grave. Otros tres hombres también resultaron heridos por quemaduras.
El estado de salud de Thiago, el joven de 18 años herido durante la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, continúa siendo de extrema gravedad, y en horas de la tarde fue intervenido quirúrgicamente.
Tras ser alcanzado por un objeto desprendido de las detonaciones, el adolescente permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Merlo, bajo un cuadro clínico reservado y en coma farmacológico.
Debido a la severidad del traumatismo craneal, y tal como había sido anticipado un rato antes, Thiago fue sometido a una cirugía de alta complejidad que se extendió por casi tres horas. El doctor Omar Flores, especialista de la institución, brindó detalles sobre el procedimiento y los riesgos actuales.
Cómo está Thiago, el chico intervenido tras la explosión en Mariano Acosta
Los médicos lograron evacuar un hematoma producido por el impacto. Sin embargo, el riesgo de nuevas hemorragias persiste, por lo que el paciente recibe transfusiones sanguíneas constantes.
"El cuadro sigue siendo muy crítico. Por ahora no se puede decir si hay riesgo de vida o no; vamos compensando a medida que el paciente evoluciona", señaló Flores, subrayando que las próximas 24 horas serán determinantes para evitar complicaciones postquirúrgicas.
El accidente ocurrió de forma imprevista mientras el joven se encontraba en su domicilio. Rosa, la madre de Thiago, denunció que el lugar donde se originó el siniestro funcionaba como una planta clandestina desde hace años.
"Estábamos en la galería para salir cuando una de las garrafas entró a mi casa e impactó a Thiago", relató conmovida. El golpe fue tan violento que le provocó hundimiento de cráneo y quemaduras, dejándolo inconsciente en el acto. Fue su propio padre quien, junto a su esposa, lo trasladó de urgencia al hospital tras la explosión que sacudió a todo el vecindario.
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