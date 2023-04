El método Zuccaro: de qué trata este modo de cuidar animales

En general, la medicina tradicional veterinaria, al igual que el sistema de salud en humanos al que estamos acostumbrados, intenta entender que medicamento nos ayudara a calmar los síntomas, sin buscar comprender el origen de su aparición, y transformarlo.

Por otro lado, existen múltiples enfermedades que pueden evitarse, sin necesidad de llegar al extremo de la urgencia a último momento ¿cómo? Con prevención, estando uno o más pasos adelantados de los problemas.

Maru Zuccaro, veterinaria y fundadora de Vet Point, un Centro Integral de Bienestar Animal, presentó la medicina veterinaria funcional como aquella que busca “entender al síntoma como el resultado de una alteración en la función normal de las células, y en consecuencia del organismo”.

“Si logramos comprender esto, la posibilidad de reducir el consumo de fármacos puede ser muy interesante”, agregó.

“El foco de la estrategia está puesto en la medicina preventiva donde el objetivo es tratar que los pacientes no lleguen a enfermarse y en aquellos casos que ya están cursando una enfermedad, buscar la mejor alternativa para ayudarlos”, explicó Zuccaro.

“El mayor desafío pasa por informar a las personas sobre la necesidad de recurrir al veterinario de forma preventiva para evaluar el estado de salud aun cuando los vemos bien. Deben acudir al profesional para realizar chequeos, confiando en que recibirán un buen servicio e indicaciones de cómo mejorar la calidad de vida de su compañero”, señaló.

El sistema de salud “tradicional”, tanto humano como animal al que todos o la mayoría estamos adaptados, “no es una forma de hacer medicina con la que me haya sentido muy cómoda desde que me recibí”.

“Siento que hoy los profesionales de la salud, de una forma inconsciente, modificamos el tipo de enfermedades que tiene los animales. Resolvemos las urgencias, pero sostenemos a pacientes con enfermedades cronicas que sobrevivan en el tiempo. Esto se debe a que estamos educados a accionar de una forma que le sea útil al sistema, ya sea prescribiendo cada vez mas medicamentos, indicando cada vez mas ultraprocesados y necesitando cada vez de mas médicos sin buscar la forma de informar en cómo lograr que ese animalito no vuelva a enfermarse, sane y no nos necesite ”, explicó Zuccaro.

mascota perro adulto

“¿Cómo es posible que frente a un cuadro de alergia de piel crónica, la consulta clínica en promedio dure menos de 15 minutos? De durar más, con los costos que hoy se manejan, no sería redituable económicamente... entonces dedicamos poco tiempo a entender al paciente y explicar a los tutores como ayudarlo, y resolvemos indicando medicamentos que tapen el síntoma. Definitivamente el sistema no funciona. Por lo menos no para el bienestar del animal", sentenció.

La veterinaria dejó en claro que todas las tendencias que comenzamos a ver a lo largo del tiempo en las personas respecto a los cambios en la alimentación y un impulso hacia la mejor calidad de vida se están trasladando a los animales de compañía.

“Los veterinarios tenemos formas de trabajar bastante conservacionistas y antiguas, cuando los cambios socioculturales, tecnológicos y hábitos de la población avanzan a pasos agigantados. Nosotros siempre estamos varios pasos atrás. Debemos entender que el rol de los perros y los gatos en la sociedad ya cambió”, señaló Zuccaro.

Para la médica veterinarial, la necesidad de entender que la calidad de vida, hábitos y bienestar emocional de las personas está directamente relacionado con el bienestar físico y emocional de los animales del hogar: “Muchas veces hoy el veterinario debe ir un poco mas allá de solo lo que ve en la camilla”, dijo.

¿Cómo avanzar en ese nuevo posicionamiento?

“Primero comprender que la profesión veterinaria es un trabajo y brindamos un servicio. Como profesionales debemos poder definir qué servicio médico queremos brindar. Y como clientes debemos poder conocer previamente el servicio que cada veterinario ofrece y poder elegir aquel que más se adapte a lo que necesitamos”, enfatizó.

La fundadora de Vet Point reforzó su visión respecto a que el foco siempre debe estar puesto en la medicina preventiva: “Es difícil ser diferente en una sociedad adaptada a lo tradicional”.

La medicina convencional fragmenta al cuerpo, trata síntomas y se encarga de resolver procesos agudos. El enfoque está puesto en descubrir nuevos fármacos o técnicas que traten enfermedades, no en entender cómo se desarrollan y así informar cómo evitarlas. Esta medicina es la que aprendemos en las universidades tradicionales.

La medicina funcional considera al individuo como un ser que siente integrado por lo físico, emocional y espiritual. El enfoque está en tratar individuos y considerar la enfermedad como resultado de un desequilibrio en la integridad de los mismos. Busca devolver al organismo el equilibrio a través de la medicina preventiva y sanar el origen del síntoma.

Invito a cambiar la forma de razonar cada caso y evaluar la mejor opción adecuada a cada paciente y sus circunstancias. Así, como médicos que somos, aprendemos a transmitir información y tomar decisiones que ayuden a brindar bienestar a nuestros pacientes y su familia.

“El mejor médico es aquel que hace todo lo posible para que deje de haber médicos”, concluyó.