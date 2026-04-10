Revelan las últimas imágenes con vida de Maitena, la chica de 14 años que había desaparecido en Merlo

ultimas imagenes de Maitena Garofalo Rojas

Otras imágenes que se revelaron posteriormente la evidenciaron por otras calles de la zona, mientras continuaba su caminata hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Al llegar allí, se subió al tren de las 9.15 y se dirigió a Las Heras, donde fue hallada en un descampado sin signos de violencia.

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“Por favor, gente de Las Heras, busquen. Ella dejó en sus cartas escritas que quería estar en un lugar tranquilo. Busquen en los campos y lugares despejados”, rogó Noelia, una amiga de la familia. Posteriormente, hallaron a Maitena sin vida. “Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha” y añadió: “No era una nena con ideas suicidas”.

Según las primeras observaciones de los investigadores, la adolescente tenía todo planeado. En su casa había dejado nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

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Junto a las cartas había dejado también su celular y en un papel había anotado su contraseña, con la intención de que puedan acceder a él después de su muerte, según informó Vía País.

Pero eso no es todo, Maitena había dejadomails programados para que los destinatarios los reciban en determinada fecha.

Según indicaron vecinos, la mamá desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse. “Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia”, revelaron.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes”, informó su familia en una publicación compartida en redes sociales.

En la causa interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón. La investigación continúa.