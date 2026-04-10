Caso Ángel López: la Fiscalía confirmó que la madre y el padrastro están bajo vigilancia

Luego, en julio del 2025 y con una guarda provisoria que tenía López sobre su hijo, en el expediente figuran denuncias de violencia familiar contra él por parte de su actual pareja. Por lo tanto, se le dicta una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a la mujer y al niño.

Ante la imposibilidad de estar con su padre, la Justicia de Familia intenta la revinculación provisoria del niño con su familia de origen y generar un vínculo con su madre. Hubo informes de psicólogos en Cámara Gesell, y también informes realizados por el Servicio de Protección.

En ese contexto, se niega esa revinculación del niño por una de las partes, por lo que se le restituye la tenencia a su madre biológica, Mariela Altamirano.

La prohibición de acercamiento al niño duró hasta febrero de este año y se esperaba una audiencia conciliatoria a fines de abril, sin embargo, Ángel murió antes y ahora se debe determinar bajo qué circunstancias.