Caso Ángel López: la Fiscalía confirmó que la madre y el padrastro están bajo vigilancia
Las primeras pericias detectaron lesiones internas que no coinciden con una muerte natural.
La muerte de Ángel López, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia está envuelta en una hipótesis desgarradora con su madre como principal sospechosa. El pequeño murió el domingo en el Hospital Regional tras descompensarse en su casa y las primeras pericias arrojaron que el chiquito tenía lesiones internas en la cabeza.
Fuentes judiciales que tuvieron acceso al expediente del Juzgado de Familia a cargo del juez Pablo Pérez informaron que durante el proceso que dirimía la tenencia del pequeño no se les permitió en un principio a ninguno de los dos padres esa posibilidad, tanto a la madre por haber abandonado al niño al marcharse de la ciudad, como al padre por denuncias que recibió en la Policía Comunitaria.
Según Crónica, el expediente de Familia arranca en 2023 cuando López, el padre de Ángel, es denunciado ante la Comunitaria que le daba cerveza al niño -de dos años- en la vía pública en encuentros de fútbol.
Sin embargo, el hombre se defendió de aquellas acusaciones, y explicó que participaba de los encuentros de fútbol de barrio, pero que no lo hacía con el niño.
Desde ese momento, comienza a actuar el Servicio de Protección de Derechos, en donde los operadores se preguntan también por la madre del niño se había marchado a Córdoba y allí había realizado una denuncia contra su ex pareja.
Luego, en julio del 2025 y con una guarda provisoria que tenía López sobre su hijo, en el expediente figuran denuncias de violencia familiar contra él por parte de su actual pareja. Por lo tanto, se le dicta una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a la mujer y al niño.
Ante la imposibilidad de estar con su padre, la Justicia de Familia intenta la revinculación provisoria del niño con su familia de origen y generar un vínculo con su madre. Hubo informes de psicólogos en Cámara Gesell, y también informes realizados por el Servicio de Protección.
En ese contexto, se niega esa revinculación del niño por una de las partes, por lo que se le restituye la tenencia a su madre biológica, Mariela Altamirano.
La prohibición de acercamiento al niño duró hasta febrero de este año y se esperaba una audiencia conciliatoria a fines de abril, sin embargo, Ángel murió antes y ahora se debe determinar bajo qué circunstancias.
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