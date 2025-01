ANMAT prohibió una serie de equipos y productos usados en centros de estética

La Anmat prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de los productos 'Lipo Laser & RF Slimming System' – Model Name MED-350 – fabricante Beijing KES Biology Technology Co. LTD – Beijing – China. 'Sculptra' 150 mg/5ml - 1 vial – Sanofi Aventis – lot/num: 5/2021. - 'TKTX Deep Numbs New' – 10 g – Ingredient Lidocaine 5%. Prilocaine 5%. Epinephrine 1%. 'Minerva' – 20 PCS - CNG POLYDIOXANONE SUTURE – Made in Korea – Sterile EO – 'CNG Minerva Premium PDO Suture' - 20 PCS - 'CNG Polydioxane Suture' – Made in Korea – Sterile EO – 'CNG. NEODEX' 5 g – Antibiotic & Anti inflammatory combination. LI, 'COL Hard' - Solid (collagen) Prosthesis For Nose, Dextran +PMMA / Whit Lidocaine – Manufacturer ChungHwa Medipower Co. Ltd. Gentamycin Sulfate Injection – 'Reyoung' – ampollas. VANADIUM - Titanium Crystal Injection, Aesthetic Facial Restoration, Syringe Needle - Needle Tubing – Support, Made In German".

Según detalló la Anmat los productos "TKTX Deep Numbs New" y "Epinephrine 1%" carecen de datos del fabricante o importador ni poseen datos de autorizaciones sanitarias. El producto "Neodex ophth oint 5 g" tiene sólo inscripciones en idioma oriental y carece de datos de importador o de su fabricante y no presenta datos de registros sanitarios. En tanto el producto "Reyoung" tiene inscripciones sólo en idioma oriental, no se identifica lote ni fecha de vencimiento ni datos del importador responsable en la Argentina. Además todos estos productos corresponden a la calificación de "medicamentos" ya que declaran en su formulación sustancias farmacológicamente activas y/o propiedades terapéuticas como “antibiótico”, “antiinflamatorio”; por lo que "su fabricación, importación, distribución y dispensa debe ajustarse a las normas que los regulan".

Por todos esto, advierte la Anmat, se trata de productos médico falsificados que devienen en riesgo para la salud de quienes los utilicen.

Disposición 523/2025:

