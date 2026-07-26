Verificación Técnica Vehicular: los chequeos recomendados antes de llevar el auto a la VTV
La inspección vehicular revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La VTV vuelve a ubicarse en el centro de la atención de miles de automovilistas que deben cumplir con los controles obligatorios para circular. En este contexto, mantener el vehículo en condiciones óptimas y respetar las normas de seguridad resulta clave para aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y reducir los riesgos tanto para los ocupantes como para el resto de quienes transitan por la vía pública.
Especialistas del sector automotor destacan que determinados elementos de la carrocería cumplen un rol mucho más importante que el meramente visual, ya que forman parte de la estructura de protección del vehículo.
Con el objetivo de unificar los controles y brindar mayor claridad a los conductores, los organismos responsables de la VTV informan cuáles son los criterios que se aplican durante la inspección técnica y qué aspectos pueden derivar en una observación o rechazo.
Qué revisar en el auto antes de realizar la VTV
Frenos
Uno de los puntos principales de la inspección es el sistema de frenado. Los técnicos verifican el funcionamiento del freno principal y del freno de mano, además del equilibrio de frenado entre las ruedas.
Antes de la VTV se recomienda prestar atención a señales como un pedal demasiado blando, ruidos al frenar, vibraciones en el volante o una demora mayor de lo habitual para frenar. También es importante revisar el nivel del líquido de frenos y el desgaste de pastillas y discos.
Luces
La inspección incluye el funcionamiento de luces bajas, altas, de posición, giro y marcha atrás. El conductor debería revisar que todas prendan correctamente y que las ópticas no estén rotas o excesivamente opacas. Una lámpara quemada o una falla eléctrica puede generar una observación durante la revisión.
También es importante controlar que las luces de patente funcionen correctamente y que los comandos de giro respondan sin inconvenientes.
Neumáticos y llantas
Los neumáticos son otro de los elementos evaluados durante la inspección porque tienen un impacto directo en la seguridad del vehículo. La VTV revisa el estado de las cubiertas y las llantas, verificando que no presenten daños visibles o un desgaste que comprometa su funcionamiento.
Antes de asistir, es importante controlar la profundidad del dibujo, la presencia de cortes, deformaciones o globos en los laterales. También conviene revisar la presión de inflado y confirmar que la rueda de auxilio esté en condiciones.
Suspensión, dirección y tren delantero
El sistema de suspensión y la dirección también se revisan en la VTV. Los inspectores controlan posibles desgastes o fallas que puedan afectar la estabilidad del auto.
Parabrisas, limpiaparabrisas y cinturones de seguridad
La inspección también contempla elementos vinculados con la seguridad del conductor y los ocupantes. Los cinturones deben funcionar correctamente y no presentar daños visibles.
Emisiones, escape y ruidos
Antes de realizar la inspección es conveniente verificar que el sistema de escape no tenga pérdidas y que el motor funcione correctamente. Un vehículo con problemas de combustión puede presentar valores fuera de los parámetros permitidos.
Cambios en el escape o modificaciones que aumenten el nivel de ruido también pueden generar observaciones durante el control.
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