Verificación Técnica Vehicular: los chequeos recomendados antes de llevar el auto a la VTV

Luces

La inspección incluye el funcionamiento de luces bajas, altas, de posición, giro y marcha atrás. El conductor debería revisar que todas prendan correctamente y que las ópticas no estén rotas o excesivamente opacas. Una lámpara quemada o una falla eléctrica puede generar una observación durante la revisión.

También es importante controlar que las luces de patente funcionen correctamente y que los comandos de giro respondan sin inconvenientes.

Neumáticos y llantas

Los neumáticos son otro de los elementos evaluados durante la inspección porque tienen un impacto directo en la seguridad del vehículo. La VTV revisa el estado de las cubiertas y las llantas, verificando que no presenten daños visibles o un desgaste que comprometa su funcionamiento.

Antes de asistir, es importante controlar la profundidad del dibujo, la presencia de cortes, deformaciones o globos en los laterales. También conviene revisar la presión de inflado y confirmar que la rueda de auxilio esté en condiciones.

Suspensión, dirección y tren delantero

El sistema de suspensión y la dirección también se revisan en la VTV. Los inspectores controlan posibles desgastes o fallas que puedan afectar la estabilidad del auto.

Parabrisas, limpiaparabrisas y cinturones de seguridad

La inspección también contempla elementos vinculados con la seguridad del conductor y los ocupantes. Los cinturones deben funcionar correctamente y no presentar daños visibles.

Emisiones, escape y ruidos

Antes de realizar la inspección es conveniente verificar que el sistema de escape no tenga pérdidas y que el motor funcione correctamente. Un vehículo con problemas de combustión puede presentar valores fuera de los parámetros permitidos.

Cambios en el escape o modificaciones que aumenten el nivel de ruido también pueden generar observaciones durante el control.