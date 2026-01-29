ANSES: cuánto cobran los jubilados en febrero con el nuevo aumento y el bono de $70.000
Anses confirmó el incremento del 2,85% para todas las prestaciones. Cómo quedan los montos de la mínima, la PUAM y la AUH con el refuerzo económico.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos montos que percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones durante el mes de febrero. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó que se aplicará un aumento del 2,85% en los haberes, calculado en base a la inflación de diciembre publicada por el INDEC.
La noticia más esperada por el sector pasivo era la continuidad del refuerzo económico. Finalmente, el Gobierno ratificó que se pagará nuevamente un bono de $70.000 a quienes perciben la jubilación mínima, lo que eleva el piso de ingresos para este grupo.
Jubilación mínima: cuánto se cobra en febrero
Con la actualización del 2,85%, el haber mínimo pasará a ser de $359.254,35. A esta cifra se le debe sumar el bono completo de $70.000.
De esta manera, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $429.254,35 en febrero.
Haber mínimo: $359.254,35
Bono extra: $70.000
Total a cobrar: $429.254,35
Por su parte, quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope de $429.254.
Pensiones y Asignaciones: los nuevos montos confirmados por Anses
El incremento impacta también en el resto de las prestaciones de la seguridad social. Así quedan los montos finales con el bono incluido para las pensiones:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Cobrarán un total de $357.403,48 (compuesto por $287.403,48 de haber más los $70.000 del bono).
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: Percibirán un total de $321.478,05 ($251.478,05 de haber básico más el bono).
Finalmente, las asignaciones familiares también verán reflejado el aumento del 2,85%:
Asignación Universal por Hijo (AUH): Sube a $129.096.
AUH con Discapacidad: Asciende a $420.354.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Será de $64.554 para el primer rango de ingresos.
Los pagos se acreditarán en las cuentas bancarias según la terminación del DNI, respetando el calendario habitual de ANSES.
