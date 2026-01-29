ANSES: cuánto cobran los jubilados en febrero con el nuevo aumento y el bono de $70.000

ANSES jubilados jubilaciones bono Prestaciones de ANSES.

Pensiones y Asignaciones: los nuevos montos confirmados por Anses

El incremento impacta también en el resto de las prestaciones de la seguridad social. Así quedan los montos finales con el bono incluido para las pensiones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Cobrarán un total de $357.403,48 (compuesto por $287.403,48 de haber más los $70.000 del bono).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: Percibirán un total de $321.478,05 ($251.478,05 de haber básico más el bono).

Finalmente, las asignaciones familiares también verán reflejado el aumento del 2,85%:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Sube a $129.096 .

AUH con Discapacidad: Asciende a $420.354 .

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Será de $64.554 para el primer rango de ingresos.

Los pagos se acreditarán en las cuentas bancarias según la terminación del DNI, respetando el calendario habitual de ANSES.