ANSES: el monto de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2024

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones no Contributivas son distintas prestaciones que otorga el Estado a aquellas personas que no poseen el trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, es decir que no realizaron aportes.

Quiénes pueden acceder a las PNC

Las pensiones disponibles son:

Pensión No Contributiva por Invalidez: Para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: Para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos

Pensión No Contributiva por Vejez: Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675): Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud

El monto en septiembre 2024

En septiembre, los titulares de PNC y jubilados podrían recibir los siguientes montos:

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $164.178

$164.178 Las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete o más hijos: $234.540

Estos montos aún no han sido oficializados por ANSES y tampoco incluye el posible bono de $70.000 pesos que suele acompañar los haberes.