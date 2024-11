ANSES: a quiénes les pertenecerá el bono de $200.000 de diciembre 2024

En este marco, el organismo previsional pagará un total de $ 277.000 en el último mes del año. Sin tener en cuenta el adicional por el aguinaldo.

El monto de las PUAM en diciembre 2024

Los beneficiarios de PUAM podrán acceder en diciembre a un total de $ 277.679,02. Este monto se conforma de $ 207.679,02 de su haber normal más $ 70.000 por el bono.

Para acceder a este beneficio se piden ciertos requisitos:

Tener 65 años o más.

Residir en Argentina.

No contar con otra jubilación o pensión.

Las personas que podrán acceder a este bono

Este beneficio está destinado a todos los adultos mayores de 65 años que no puedan recibir una jubilación tradicional, debido a que no cuentan con los años de aportes requeridos o no trabajaron en relación de dependencia.

Este programa asegura que quienes no tienen un ingreso estable puedan contar con una prestación económica y acceso a servicios de salud a través del PAMI.

Calendario de pagos de diciembre 2024

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de diciembre