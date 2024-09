ANSES: un sector dejará de recibir las Pensiones por Invalidez Laboral

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, y no tienen otros ingresos. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos estrictos, que incluyen no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, y contar con un nivel de ingresos insuficiente para sostenerse.

Las auditorías y detección de irregularidades

El proceso de auditoría comenzó con la revisión de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. El objetivo es revisar en detalle los expedientes de los beneficiarios para verificar si cumplen con los requisitos legales.

Uno de los aspectos más relevantes es la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión del beneficio. Esto representa entre 120.000 y 160.000 personas.

Criterios de suspensión del beneficio

Las decisiones de suspensión están basadas en la identificación de irregularidades en la concesión de estas pensiones, principalmente durante gestiones anteriores. En una revisión inicial de 2.559 casos, solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir el beneficio. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada y el uso de radiografías repetidas en múltiples expedientes.

Además, se han detectado incompatibilidades importantes, como la posesión de bienes no declarados (vehículos, propiedades, aviones, entre otros), empleo formal, o condiciones de salud que no justifican la invalidez laboral.

Los afectados de esta medida

Los principales afectados por la suspensión del beneficio serán aquellas personas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Según las auditorías, un porcentaje significativo de los beneficiarios actuales no cumple con estos criterios.

Entre los casos detectados como irregulares, se encuentran beneficiarios que poseen bienes de lujo, como automóviles y propiedades, que no han sido declarados. Otros beneficiarios cuentan con empleo formal, lo que es incompatible con el cobro de una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Los requisitos para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Para quienes desean solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con varios requisitos estrictos. Los requisitos para acceder a este beneficio incluyen:

No recibir otros ingresos del Estado : Esto significa que no se debe estar recibiendo otras ayudas o prestaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

: Esto significa que no se debe estar recibiendo otras ayudas o prestaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo. No tener empleo formal : Los solicitantes no deben tener un trabajo registrado en el sistema formal. Si cuentan con empleo, no son elegibles para este tipo de pensión.

: Los solicitantes no deben tener un trabajo registrado en el sistema formal. Si cuentan con empleo, no son elegibles para este tipo de pensión. Contar con ingresos insuficientes : Es necesario demostrar que el solicitante no tiene suficientes recursos económicos para sostenerse.

: Es necesario demostrar que el solicitante no tiene suficientes recursos económicos para sostenerse. Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país : Los extranjeros residentes también pueden acceder a este beneficio, siempre y cuando cumplan con el requisito de antigüedad.

: Los extranjeros residentes también pueden acceder a este beneficio, siempre y cuando cumplan con el requisito de antigüedad. No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario: Aquellos que se encuentren cumpliendo una condena en prisión no pueden acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

El monto de la pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.