Ayuda Escolar de ANSES: cuál es la fecha límite para solicitarlo

Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar de ANSES y hasta cuándo hay tiempo

Aquellas personas cuyo ingreso mensual bruto supere los $1.077.403 por individuo o los $2.154.806 de Ingreso Familiar no pueden recibir la Ayuda Escolar. Además, aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios o no presenten toda la documentación requerida tampoco serán elegibles para recibir este beneficio.

Quienes no excedan los límites de ingresos mencionados anteriormente son elegibles para acceder a la Ayuda Escolar, tengan hijos a su cargo y reciban alguna de estas asignaciones: Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social o Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Para ser elegible para la Ayuda Escolar 2024, se deben cumplir ciertos requisitos:

Edad de los hijos: Los niños beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Tipo de institución educativa: Los niños deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados.

Certificado de escolaridad: Es indispensable contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente para poder recibir este subsidio.

Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad: En el caso de hijos con discapacidad, es necesario tener vigente la Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por Anses.

Paso a paso, cómo solicitar la Ayuda Escolar en 2024

Accedé a Mi Anses utilizando tu CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web anses.gob.ar.

a utilizando tu y desde la aplicación móvil o el sitio web anses.gob.ar. Dirigete a la sección "Hijas e Hijos" .

. Seleccioná "Presentar un Certificado Escolar" para obtener el formulario necesario para cada niño o niña.

para obtener el formulario necesario para cada niño o niña. Elegí la opción “Generar Certificado” , completá los datos requeridos y selecciona “Generar” .

, completá los datos requeridos y selecciona . Descargá y completá el formulario PS 2.68 con los datos personales tuyos y los de tu hijo o hija.

con los datos personales tuyos y los de tu hijo o hija. Llevá el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma correspondiente.

a la escuela para obtener el sello y la firma correspondiente. Subí una foto del formulario firmado a Mi Anses desde un dispositivo móvil o computadora.

También podés realizar el trámite de manera presencial, sin necesidad de turno, presentando la acreditación de escolaridad en una oficina de Anses.