Pensiones no contributivas de ANSES: cuáles son los montos de julio 2024

En este caso, las Pensiones No Contributivas, que sirven como un acompañamiento para aquellas personas que no tienen trabajo registrado en relación de dependencia y no realizaron los aportes correspondientes.

Por otro lado, la ANSES también reveló detalles acerca del nuevo requisito obligatorio para quienes accedan a las Becas Progresar y, en caso de no cumplirlo, habrá suspensión de pago.

Los montos de cada PNC en julio 2024

Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad

Esta prestación está destinada a personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación es de $150.928, lo que equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Esta ayuda económica está dirigida a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual de esta pensión es de $215.612, equivalente a una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva por Vejez

Esta prestación está destinada a personas de 70 años o más que no tienen cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es de $150.928, lo que corresponde al 70% de una jubilación mínima.