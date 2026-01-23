Ola de calor en Buenos Aires: cómo acceder a piletas públicas por $4.500
La Ciudad habilitó los natatorios en parques y polideportivos como refugio ante las altas temperaturas: sedes, horarios y todos los detalles.
Con la llegada de una nueva semana marcada por temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad volvió a poner en funcionamiento su circuito de natatorios públicos ubicados en parques y polideportivos, que ya reciben vecinos y vecinas en busca de un alivio frente al calor sofocante. La temporada 2026 comenzó con valores que rondan los $4.500 por jornada, una alternativa accesible para quienes no pueden o no quieren salir de la Capital en pleno verano.
En ese contexto, desde el Gobierno porteño destacaron que los natatorios funcionan como verdaderos refugios climáticos durante las olas de calor, aunque advirtieron sobre un punto clave a tener en cuenta antes de salir de casa: en la mayoría de las sedes el ingreso se abona únicamente en efectivo. Es decir, no se aceptan billeteras virtuales ni otros medios de pago electrónicos en las boleterías, un detalle que puede complicar el acceso si no se va prevenido.
La propuesta se reparte entre los grandes parques de la Ciudad, pensados para pasar el día completo en familia o con amigos, y los polideportivos barriales, que durante la semana abren sus piletas en horarios reducidos, principalmente por la tarde. En el caso de los parques más grandes, las piletas funcionan de 9 a 18 horas en el Parque Sarmiento, ubicado en Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, en el barrio de Saavedra, y en el Parque Manuel Belgrano, en Jerónimo Salguero 3450, en Palermo.
Por su parte, los polideportivos barriales abren de lunes a viernes de 17 a 19 horas en distintas zonas de la Ciudad. Entre ellos se encuentran el Polideportivo Avellaneda, en Av. Lacarra 1257; Chacabuco, en Av. Eva Perón 1410; Pomar, en Mercedes 1300; Patricios, en Pepirí 135; y Dorrego, en Monte 6637, aunque este último solo abre sus puertas los martes y jueves. A esta oferta se suma un esquema ampliado durante los fines de semana, cuando los sábados y domingos, de 11 a 19 horas, también funcionan las piletas de Avellaneda, Chacabuco, Costa Rica, Martín Fierro, Colegiales, Pomar, Pereyra, Dorrego, Patricios y Santojanni.
Desde la administración porteña recomiendan llegar temprano para garantizar el ingreso, ya que los cupos son limitados y suelen completarse rápidamente en jornadas de calor intenso. Además, aconsejan llevar hidratación propia, utilizar gorra y protector solar, y extremar los cuidados frente a la exposición prolongada al sol, en un verano que promete temperaturas elevadas y alta demanda de estos espacios públicos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario