Ola de calor en Buenos Aires: cómo acceder a piletas públicas por $4.500

calorrr Ola de calor en el AMBA (Archivo)

La propuesta se reparte entre los grandes parques de la Ciudad, pensados para pasar el día completo en familia o con amigos, y los polideportivos barriales, que durante la semana abren sus piletas en horarios reducidos, principalmente por la tarde. En el caso de los parques más grandes, las piletas funcionan de 9 a 18 horas en el Parque Sarmiento, ubicado en Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, en el barrio de Saavedra, y en el Parque Manuel Belgrano, en Jerónimo Salguero 3450, en Palermo.