Apagón masivo en el AMBA: revelan la causa del corte de luz que dejó a oscuras a 600.000 usuarios este sábado
Tras el caos el apagón, tanto Edenor como Edesur detallaron cómo se normalizó el servicio e informaron oficialmente el origen de la falla.
La noche del sábado se transformó en un verdadero dolor de cabeza para cerca de 600.000 usuarios distribuidos en una veintena de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, quienes sufrieron un sorpresivo e imprevisto apagón por un corte de energía que se extendió durante algunas horas.
Las fallas comenzaron cerca de las 19:45 y dejó a oscuras edificios enteros, calles sin alumbrado público y numerosos semáforos fuera de servicio.
La interrupción del suministro golpeó con fuerza a ambas áreas de concesión. En la zona de Edenor, los reportes se multiplicaron en demarcaciones como Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Crespo, La Paternal, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero.
En tanto, por el lado de Edesur, los reclamos se sintieron en Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Flores, Caballito, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Presidente Perón.
Cuál fue el origen del apagón masivo y cómo se restableció el servicio
De acuerdo con los registros del Enrege-Sector Electricidad (ex ENRE), en el momento más crítico del apagón se contabilizaron casi 520.000 usuarios sin luz en la red de Edenor y cerca de 78.000 afectados en la de Edesur.
Tras la incertidumbre inicial, las empresas brindaron precisiones sobre las causas del colapso y el operativo de normalización que permitió restituir el suministro por completo antes de la medianoche, a partir de las maniobras iniciadas cerca de las 21:30:
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La explicación de Edenor: La compañía informó oficialmente que el origen del masivo corte se debió a “una falla en un interruptor de 220 kilovolts en la subestación Malaver”, ubicada estratégicamente en el partido bonaerense de San Martín. Desde la empresa señalaron que continúan investigando en detalle los factores que desencadenaron el desperfecto técnico.
La postura de Edesur: Por su parte, la prestataria aclaró a través de un comunicado que la falla que afectó a su red fue completamente ajena a su sistema, detallando que la recuperación del servicio debió realizarse de manera escalonada hasta lograr la restitución total a los clientes antes de la medianoche.
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