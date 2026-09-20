Apagón masivo en el AMBA: revelan la causa del corte de luz que dejó a oscuras a 600.000 usuarios este sábado

La explicación de Edenor: La compañía informó oficialmente que el origen del masivo corte se debió a “una falla en un interruptor de 220 kilovolts en la subestación Malaver” , ubicada estratégicamente en el partido bonaerense de San Martín. Desde la empresa señalaron que continúan investigando en detalle los factores que desencadenaron el desperfecto técnico.

La postura de Edesur: Por su parte, la prestataria aclaró a través de un comunicado que la falla que afectó a su red fue completamente ajena a su sistema, detallando que la recuperación del servicio debió realizarse de manera escalonada hasta lograr la restitución total a los clientes antes de la medianoche.